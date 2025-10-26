ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.1
usd:
335.54
bux:
0
2025. október 26. vasárnap Dömötör
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt Bocsák Miklós

Infostart

Hosszan tartó súlyos betegség következtében 78 éves korában elhunyt Bocsák Miklós sportújságíró, a Sport plusz főszerkesztője.

Újpesten született 1947. szeptember 20-án, később, újságíróként 1971 és 1978 között a Népsport munkatársa volt, majd a Magyar Ifjúság sportrovatának vezetőjeként dolgozott. 1987 és 1989 között az ÁISH (Állami Ifjúsági és Sporthivatal) sajtófőnöki feladatát látta el.

Harminchat éve,

1989. január 1-jétől a Sport plusz főszerkesztőjeként tevékenykedett, s haláláig szerkesztette a hetilapot.

Pályafutása során tucatnyi sportkönyvet írt, köztük a több százezer példányban megjelent Kocsis és Czibor (1983), A Császár és utána a sötétség (1984), a Mundial '86 (1986), a Pszt, jön a totókirály! (1987), a Hozsanna néked régi-új kapitány! (1988), a Futballsztár Erdélyből (1988) és a Vargazoli (1997) is.

Haláláról a Nemzeti Sport értesült, a hírt a család megerősítette. Bocsák Miklós temetéséről később intézkednek.

Kezdőlap    Belföld    Elhunyt Bocsák Miklós

gyász

sportújságíró

bocsák miklós

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Árrobbanás a piacon, nincs elég a magyar ezüstből

Árrobbanás a piacon, nincs elég a magyar ezüstből
Az alumínium újra a figyelem középpontjába került, de ezúttal nem a túltermelés, hanem a szűkösség miatt. Fél év alatt 15 százalékot drágult, és olyan árakon forog, amilyeneket 2022 óta nem látott a piac. A kínálat korlátos, az energia drága, a kereslet pedig a zöld átállás hajnalán robban. A fém ma már nem csupán a repülőgépek és autók alapanyaga, hanem a globális gazdasági átrendeződés jelképe is.
VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nyílt háború felé sodródik az atomhatalom, semmit nem ér a tűzszünet

Nyílt háború felé sodródik az atomhatalom, semmit nem ér a tűzszünet

Vasárnap ismét fellángolt a konfliktus Pakisztán és Afganisztán között annak ellenére, hogy tűzszünet van érvényben a felek között.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Három nap is bőven elég volt a BUX-nak: ennek örülhetett most rengeteg magyar befektető

Három nap is bőven elég volt a BUX-nak: ennek örülhetett most rengeteg magyar befektető

Emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe az elmúlt - három munkanapos - héten.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Two arrested over theft of jewels at Louvre museum in Paris

Two arrested over theft of jewels at Louvre museum in Paris

Four thieves broke into the world's most-visited museum in broad daylight, stealing eight items worth €88m (£76m; $102m).

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 26. 20:26
Képviselői lemondás a Nagy Feró-ügyben
2025. október 26. 19:53
Csúnyán egymásnak esett Magyar Péter és Toroczkai László 1956 ürügyén
×
×
×
×