ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.26
usd:
335.22
bux:
103424.15
2025. október 21. kedd Orsolya
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Résztvevők a járműkiállításon a gyermekvasút Széchenyihegy végállomásán, balról egy Mk48-as mozdony 2023. július 31-én. A Széchenyi-hegyi Gyermekvasúton 75 évvel ezelőtt, 1948. július 31-én indult el az első vonat utasokkal, az évfordulóra emlékezve izgalmas programokkal várták a családokat, egykori úttörő- és gyermekvasutasokat a Széchenyihegyen, az első szakasz végállomásán.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Átépítés kezdődik – így jár majd a Gyermekvasút

Infostart

A XII. kerületi Konkoly-Thege Miklós úti vasúti átjáró átépítése miatt lesznek korlátozások a Gyermekvasút forgalmában október 21-től november 2-ig. A vonatok a munkálatok ideje alatt is mindennap közlekednek, azonban több napig csak rövidebb útvonalon.

A Csillebérc állomás közelében található vasúti átjáró átépítése miatt változik a vonatok közlekedési rendje. Október 21-én kedden, valamint az október 27-től 31-ig (hétfőtől péntekig) a vonatok csak Hűvösvölgy és Csillebérc között járnak a megszokott munkanapi menetrend szerint óránként, november 1-jén és 2-án sűrített hétvégi menetrend lesz érvényes ezen a szakaszon - olvasható a MÁV közleményében.

A korlátozás nem érinti az október 22-26. közötti időszakot (szerdától vasárnapig), akkor a vonatok a megszokott rend szerint, a teljes útvonalon közlekednek. Érdemes az őszi szünetben is kirándulással egybekötött kisvasutazást tervezni, hiszen a budai hegyek kedvelt célpontjai ugyanúgy megközelíthetők a vonatokkal, továbbá a hagyományos szerelvényeken kívül nosztalgiavonatokra is lehet számítani: forgalomba áll majd a gőzmozdony, a lillafüredi motorkocsi és a C50-es kismozdonyok is.

A Konkoly-Thege Miklós úti vasúti átjáró átépítése során a szakemberek az érintett pályaszakaszon cserélik a síneket és az alépítményt, megfelelő vízelvezetést építenek ki. Az átkelő gumielemes rendszerű lesz, a rávezető útszakaszokat újraaszfaltozzák, ezáltal zökkenőmentesebb lesz az áthaladás a közúti járműveknek.

Az átépítés után feloldják majd a vonatok számára jelenleg érvényes 10 km/órás sebességkorlátozást is. A munkálatok október 20-án kezdődnek a közmű-kiváltásokkal és a terep előkészítésével, az autósok számára néhány méterrel arrébb ideiglenes átjárót alakítanak ki a síneken, a BKK buszjáratai is ezen közlekedhetnek majd az október 27-november 3. közötti időszakban.

A Gyermekvasút utasai számára fontos információ, hogy a korlátozás ideje alatt a vasútvonal felső része, így az ideiglenes végállomás, Csillebérc is elérhető a belváros felől: a Széll Kálmán tér, Déli pályaudvar felől a 221-es busszal a Csillebérc, Gyermekvasút megállóig utazva, vagy a 21-es busz normafai végállomásától 10 perces sétával. A Boráros tér, BAH csomópont felől a 212-es busz ugyancsak a normafai buszvégállomásra érkezik. A vasútvonal alsó szakasza (Hűvösvölgy, Szépjuhászné állomás) a szokásos járatokkal érhetők el.

Kezdőlap    Belföld    Átépítés kezdődik – így jár majd a Gyermekvasút

átépítés

csillebérc

gyermekvasút

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szepesi Balázs: a rugalmasság a magyar cégek túlélésének záloga

Szepesi Balázs: a rugalmasság a magyar cégek túlélésének záloga

A magyar kis- és középvállalkozások többsége kettős szorításban él: a kereslet akadozik, a költségek nőttek, mégsem csüggednek. Az MCC friss, 2000 cég bevonásával készült kutatása szerint a hazai vállalkozók meglepően optimisták, rugalmasságuk és alkalmazkodóképességük pedig továbbra is gazdaságunk egyik legfontosabb tartópillére. Szepesi Balázs, az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője az InfoRádió Arénájában elemezte a magyar vállalkozások állapotát.
VIDEÓ
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.22. szerda, 18:00
Romsics Ignác
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Végveszélyben az ukrán erődváros, Trump újra meggondolta magát - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Végveszélyben az ukrán erődváros, Trump újra meggondolta magát - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Orosz milbloggerek szerint északról is elkezdték bekeríteni a Donbasz egyik legfontosabb erődvárosát, Pokrovszkot. Donald Trump amerikai elnök bemutatta legújabb pálfordulását: míg korábban azon a véleményen volt, hogy Ukrajna akár meg is nyerheti a háborút, most a Donyec-medence felosztásáról elmélkedett és megint elodázta a Tomahawk robotrepülőgépek átadását. Az oroszok a közelgő budapesti csúcstalálkozóra is benyújtották tűzszüneti javaslataikat, de ezekben sok változtatás nincs a korábbiakhoz képest. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Közel volt a vég, de kijöttek belőle: jó hírt közölt az atlétikai szövetség

Közel volt a vég, de kijöttek belőle: jó hírt közölt az atlétikai szövetség

A UK Athletics (UKA) 2017 óta először zárt nyereséggel - két évvel azután, hogy a csőd szélére került a szervezet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Plans for Trump-Putin meeting shelved days after Budapest talks proposed

Plans for Trump-Putin meeting shelved days after Budapest talks proposed

A White House official said there were "no plans" for the two presidents to meet in the "immediate future".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 21. 18:48
Enyhe idő lesz, de két kellemetlen meglepetés is érkezik
2025. október 21. 18:01
E-rolleres tilalom: mit lép Prága után Budapest? Itt a válasz
×
×
×
×