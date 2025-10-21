Átépítés kezdődik – így jár majd a Gyermekvasút

A Csillebérc állomás közelében található vasúti átjáró átépítése miatt változik a vonatok közlekedési rendje. Október 21-én kedden, valamint az október 27-től 31-ig (hétfőtől péntekig) a vonatok csak Hűvösvölgy és Csillebérc között járnak a megszokott munkanapi menetrend szerint óránként, november 1-jén és 2-án sűrített hétvégi menetrend lesz érvényes ezen a szakaszon - olvasható a MÁV közleményében.

A korlátozás nem érinti az október 22-26. közötti időszakot (szerdától vasárnapig), akkor a vonatok a megszokott rend szerint, a teljes útvonalon közlekednek. Érdemes az őszi szünetben is kirándulással egybekötött kisvasutazást tervezni, hiszen a budai hegyek kedvelt célpontjai ugyanúgy megközelíthetők a vonatokkal, továbbá a hagyományos szerelvényeken kívül nosztalgiavonatokra is lehet számítani: forgalomba áll majd a gőzmozdony, a lillafüredi motorkocsi és a C50-es kismozdonyok is.

A Konkoly-Thege Miklós úti vasúti átjáró átépítése során a szakemberek az érintett pályaszakaszon cserélik a síneket és az alépítményt, megfelelő vízelvezetést építenek ki. Az átkelő gumielemes rendszerű lesz, a rávezető útszakaszokat újraaszfaltozzák, ezáltal zökkenőmentesebb lesz az áthaladás a közúti járműveknek.

Az átépítés után feloldják majd a vonatok számára jelenleg érvényes 10 km/órás sebességkorlátozást is. A munkálatok október 20-án kezdődnek a közmű-kiváltásokkal és a terep előkészítésével, az autósok számára néhány méterrel arrébb ideiglenes átjárót alakítanak ki a síneken, a BKK buszjáratai is ezen közlekedhetnek majd az október 27-november 3. közötti időszakban.

A Gyermekvasút utasai számára fontos információ, hogy a korlátozás ideje alatt a vasútvonal felső része, így az ideiglenes végállomás, Csillebérc is elérhető a belváros felől: a Széll Kálmán tér, Déli pályaudvar felől a 221-es busszal a Csillebérc, Gyermekvasút megállóig utazva, vagy a 21-es busz normafai végállomásától 10 perces sétával. A Boráros tér, BAH csomópont felől a 212-es busz ugyancsak a normafai buszvégállomásra érkezik. A vasútvonal alsó szakasza (Hűvösvölgy, Szépjuhászné állomás) a szokásos járatokkal érhetők el.