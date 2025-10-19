Olajat is ad már a Badacsonyi borvidék

A sok évnyi próbálkozás végül 2022-ben hozta meg gyümölcsét: ekkor került piacra az első, teljes egészében magyar termelésű olívaolaj.

„Ez már nem csak egy kuriózum – fogalmazott Török Csaba, a pincészet tulajdonosa a VEOL kérdésére. Egy fát bárki tud nevelni dísznek, de százat már nem lehet a kandalló mellé beállítani. Itt az a kérdés, van-e ennek gazdasági értelme. És most már van.”

A borász szerint az olajfa és a szőlő természetes szövetségesei egymásnak. A melegebb, köves talaj mindkettőnek ideális, és az éves munkaritmusuk is jól kiegészíti egymást.

„A szőlőt télen kell metszeni, az olajfát tavasszal; a szőlőt szeptemberben szüreteljük, az olajbogyót október–novemberben. Így az egyik munka szinte átfolyik a másikba.”