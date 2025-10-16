Mobilokat árult a neten, és ócska trükkel vert át mindenkit

A Szekszárdi Járási Ügyészség többrendbeli minősített csalás miatt emelt vádat egy encsi férfi ellen– tették közzé az ugyeszseg.hu oldalon..

A vádlott rossz nyagi helyzetben volt 2023 májusa előtt, ezért a vádirat szerint elhatározta, hogy internetes csalásokkal szerez pénzt.

A fiatal férfi ennek érdekében internetes áruhirdetési oldalakon különféle termékeket, főleg okostelefonokat hirdetett eladásra úgy, hogy közben azokkal sosem rendelkezett.

A sértettek a vételárat, illetve annak egy részét előlegként előre átutalták a vádlott által meghatározott bankszámlára,

de ő nem küldte el a megrendelt terméket nekik, hanem azonnal elérhetetlenné vált.

A férfi a sértetteknek összesen közel félmillió forint összegű kárt okozott, amely az eljárás során csak kis részében térült meg.

Az ügyészség a férfit összesen 46 rendbeli üzletszerűen elkövetett csalással vádolja.

A járási ügyészség a büntetlen előéletű, a terhére rótt bűncselekményeket beismerő és megbánó vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetést, pénzbüntetést és vagyonelkobzást indítványoz a Szekszárdi Járásbíróságnál azzal, hogy a bíróság kötelezze a sértetteknek okozott kár megtérítésére is.