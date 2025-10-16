ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 16. csütörtök Gál
hév kocsi
Nyitókép: Tamboly Photodesign/Getty Images

Máshogy jár majd az egyik HÉV

Infostart / MTI

Akik a hétvége folyamán Szentendre és Budapest között szeretnének a H5-ös HÉv-vel utazni, azoknak most egyéb tényezővel is számolniuk kell.

A H5-ös HÉV rövidített útvonalon, csak a Batthyány tér és Pomáz között közlekedik szombaton és vasárnap – közölte a Budapesti Közlekedési Központ csütörtökön.

A közlemény szerint Pomáz és Szentendre között a H5-ös pótlóbusz jár majd.

