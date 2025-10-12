Vadász DPK-t alapított az államtitkár

A korábbi vadászati kiállítás kormánybiztosa által alapított közösség célja a „teremtett környezet tiszteletének, a felelős vadgazdálkodás fontosságának, valamint a magyar vadászati kultúra megőrzésének” képviselete - írja a poszt alapján a 24.hu.

Kovács Zoltán nyilatkozata szerint olyan emberek csatlakozását várják, akik a „tudomány, a józan ész és a hagyományok megőrzése mentén gondolkodnak a felelős természetvédelemről.”

A Vadász DPK felkerült a dpk.hu weboldalra, ahol már több, a kormánypártokhoz közel álló politikus nevével fémjelzett Digitális Polgári Kör is megtalálható, köztük Kocsis Máté Zebra DPK-ja, valamint Háborúellenes, Drogellenes, Ulti és Büszkeség kör is szerepel a választékban.