Kovács Zoltán, az Egy a természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás lebonyolításáért felelős kormánybiztos beszédet mond a lengyel kiállítóhely megnyitóján a vadászati és természeti világkiállítás nemzetközi csarnokában a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban 2021. szeptember 27-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Vadász DPK-t alapított az államtitkár

Infostart

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a mai napon Facebook-oldalán jelentette be a Vadász Digitális Polgári Kör elindulását.

A korábbi vadászati kiállítás kormánybiztosa által alapított közösség célja a „teremtett környezet tiszteletének, a felelős vadgazdálkodás fontosságának, valamint a magyar vadászati kultúra megőrzésének” képviselete - írja a poszt alapján a 24.hu.

Kovács Zoltán nyilatkozata szerint olyan emberek csatlakozását várják, akik a „tudomány, a józan ész és a hagyományok megőrzése mentén gondolkodnak a felelős természetvédelemről.”

A Vadász DPK felkerült a dpk.hu weboldalra, ahol már több, a kormánypártokhoz közel álló politikus nevével fémjelzett Digitális Polgári Kör is megtalálható, köztük Kocsis Máté Zebra DPK-ja, valamint Háborúellenes, Drogellenes, Ulti és Büszkeség kör is szerepel a választékban.

politika

kovács zoltán

dpk

