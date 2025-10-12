ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 12. vasárnap Miksa
fotó: Infostart
Nyitókép: Infostart

Kellemes meglepetést hoz a vasárnapi időjárás

Infostart / MTI

Vasárnap általában több változóan felhős időre számíthatunk, délutántól napsütéses időszakok is lesznek. Az északkeleti megyékben kisebb eső előfordulhat, inkább a nyugati-déli szél erőssé válik, egyes magasabb területeken viharos széllökések is várhatók. A hőmérséklet napközben 16 és 21 fok között alakul, az éjszaka viszont több helyen 5 fok körül, hidegebb helyeken is jobb lehet a minimum.

Továbbra is alapvetően felhős idő valószínű, majd az esti óráktól nagy területen szakadozik, csökken a felhőzet, de éjszaka is maradnak felhősebb körzetek: a keleti országrészben rétegfelhőzet képződik. Vasárnap ez akár tartósan meg is maradhat, míg másutt általában napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel, előbbiek időszakosan jobban össze is állhatnak. Az északkeleti tájakon néhol kisebb eső előfordulhat.

A nyugatias szél napközben nagy területen megélénkül, erős, a magasabban fekvő részeken akár viharos széllökések is kísérhetik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 11 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet

vasárnap többnyire 16 és 21 fok között várható,

de az északkeleti tájakon akadnak majd ennél pár fokkal hűvösebb területek is.

