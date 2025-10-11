ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 11. szombat
Mi Hazánk: nem kötünk paktumokat, nem alkuszunk

Infostart / MTI

Egyedül indulunk a választáson, nem kötünk paktumokat, nem alkuszunk, és nincs is erre szükségünk, hiszen Magyarország legszervezettebb, legegységesebb pártja vagyunk - jelentette ki a fővárosi jelöltjeiket bemutató szombati eseményen Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, parlamenti frakcióvezetője.

A politikus arról beszélt: nem az aspiránsok hiánya okozott problémát, hanem az, hogy kiválasszák a legjobbat a minden választókerületben meglévő több lehetséges személy közül.

Toroczkai László hangsúlyozta: olyanokat választottak ki, akik nemcsak kipróbált, tisztességes emberek, nemcsak letettek szakterületükön már valamit az asztalra, de kikezdhetetlenek is, "nem mocskolódtak be, nem szennyeződtek be a politika által".

A politikus arra emlékeztetett: pártja volt az első, amely - még augusztusban - megnevezte azt a 106 politikust, akit egyéni választókerületben kívánnak indítani a 2026-os országgyűlési választáson.

Felvetette: más pártok azért nem mutatják még be, kiket kívánnak indítani, mert "komolyan szenvednek" a jelöltállítással, mert attól tartanak, hogy "majd csontvázak esnek ki a szekrényből", ha nyilvánosságra kerül, kiket indítanak a választáson.

Hozzátette: aspiránsaikat a párt októberi 23-i rendezvényén, a Corvin közben mutatják majd be. Kérdésre válaszolva azt is elmondta: az utolsó pillanatban döntenek listás jelöltjeikről, hiszen a kiválasztás fontos szempontja lesz a kampányban mutatott teljesítmény.

