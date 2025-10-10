ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.15
usd:
338.01
bux:
101386.48
2025. október 10. péntek Gedeon
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Újabb vidéki nagyvárosban kell borsos árat fizetni a parkolásért

Infostart

Díjkötelessé vált a várakozás Tatabánya egyik igen népszerű, sokak által látogatott áruházának parkolójában. Aki sokáig válogat, azt kellemetlen meglepetés érheti.

Komoly indulatokat keltett Tatabányán a parkolás kérdése az elmúlt hónapokban, a városi fizetős rendszer törvényességét a főispán is megkérdőjelezte, a közgyűlés pedig augusztusban újratárgyalta a rendeletet. A politikai vita mellett most újabb üzlet döntött a saját, független parkolási szabályozás mellett – számol be róla a kemma.hu.

Októbertől már a Győri úti Lidl parkolójában is fizetni kell. Az áruház előtti parkolóban korábban is nehéz volt üres helyet találni, mivel nemcsak a vásárlók, hanem hosszabb ideig várakozó buszok is használták a területet. A parkoló autókat parkolóőr elektronikus készülékkel, rendszám rögzítésével, fényképfelvétellel ellenőrzik.

Az újonnan bevezetett rendszer értelmében

  • az első óra parkolás ingyenes,
  • a második órától 1500 forintot,
  • a harmadik órától pedig már 2500 forintot kell fizetni.

A döntés célja, hogy felszabadítsák az üzlet előtti parkolókat, és megakadályozzák, hogy a parkoló hosszabb távú, nem vásárlói célú várakozásra szolgáljon. A városban így már két nagyobb áruház is bevezette a fizetős rendszert, miközben a városi parkolási rendelet körül folyamatos a vita.

Kezdőlap    Belföld    Újabb vidéki nagyvárosban kell borsos árat fizetni a parkolásért

parkolás

tatabánya

lidl

bevásárlás

fizetős

komárom-esztergom vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump: hétfő vagy kedd az öröm napja lesz

Donald Trump: hétfő vagy kedd az öröm napja lesz

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön közölte, hogy a Gázai övezetben őrzött izraeli túszokat várhatóan hétfőn vagy kedden engedik szabadon, és reményét fejezte ki, hogy részt vesz a tűzszüneti megállapodás aláírásán Egyiptomban.
 

Így lesz Izrael és a Hamász is győztes – Szalai Máté az új alkuról

Izraeli béketárgyalások: az első lépés biztató, de két tűzszünet kútba esett már – figyelmeztet a szakértő

Itt a vége a gázai háborúnak? Donald Trump óriási bejelentést tett egy egyezségről

VIDEÓ
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.10. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank Lakossági Hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rég látott mélyponton az euró, szenved vele a forint is

Rég látott mélyponton az euró, szenved vele a forint is

A forintot reggel a dollárral szemben 337–338, míg az euróval szemben 391–392 forint között jegyezték, aztán délelőtt egy gyors gyengüléssel felszúrt az árfolyam, ahonnan ugyanolyan gyorsan vissza is korrigált. A dollárhoz képest közel egyhónapos mélypont közelében mocorog a magyar deviza, míg az euró már augusztus óta nem látott szinten van a zöldhasúval szemben. A nemzetközi piacokat közben kedvezőtlen német külkereskedelmi adatok, valamint az elhúzódó francia kormányválság befolyásolják, miután az export augusztusban 0,5%-kal esett vissza az előző hónaphoz képest, elmaradva az elemzői várakozásoktól. Az Egyesült Államokban eközben újabb politikai bizonytalanság borzolja a kedélyeket: a republikánusok által beterjesztett törvényjavaslat, amely az állami finanszírozás fenntartását és a kormány leállásának elkerülését szolgálta volna, nem kapta meg a szenátus jóváhagyását. A befektetők mindeközben Jerome Powell, a Fed elnökének mai beszédétől vártak iránymutatást a monetáris kilátásokról. A forintra már az is kihathat, hogy holnap az S&P kiadja friss hitelminősítését, ami megindíthatja a spekulációkat is a piacokon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vészhelyzet a magyar határnál: ismét felütötte fejét az afrikai sertéspestis

Vészhelyzet a magyar határnál: ismét felütötte fejét az afrikai sertéspestis

Újra megjelent az afrikai sertéspestis Arad megyében, miután fél évig nem észleltek fertőzést a térségben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel approves Trump’s plan for Gaza ceasefire and hostage release

Israel approves Trump’s plan for Gaza ceasefire and hostage release

President Trump says the remaining hostages believed to still be alive should be released on Monday or Tuesday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 10. 03:58
December előtt nem indul el a forgalom az egyik vasútvonalon a baleset miatt
2025. október 9. 23:11
Keresik a jászberényi állatkert egyik lakóját, az emberek segítségét kérik
×
×
×
×