Újabb vidéki nagyvárosban kell borsos árat fizetni a parkolásért

Komoly indulatokat keltett Tatabányán a parkolás kérdése az elmúlt hónapokban, a városi fizetős rendszer törvényességét a főispán is megkérdőjelezte, a közgyűlés pedig augusztusban újratárgyalta a rendeletet. A politikai vita mellett most újabb üzlet döntött a saját, független parkolási szabályozás mellett – számol be róla a kemma.hu.

Októbertől már a Győri úti Lidl parkolójában is fizetni kell. Az áruház előtti parkolóban korábban is nehéz volt üres helyet találni, mivel nemcsak a vásárlók, hanem hosszabb ideig várakozó buszok is használták a területet. A parkoló autókat parkolóőr elektronikus készülékkel, rendszám rögzítésével, fényképfelvétellel ellenőrzik.

Az újonnan bevezetett rendszer értelmében

az első óra parkolás ingyenes,

a második órától 1500 forintot,

a harmadik órától pedig már 2500 forintot kell fizetni.

A döntés célja, hogy felszabadítsák az üzlet előtti parkolókat, és megakadályozzák, hogy a parkoló hosszabb távú, nem vásárlói célú várakozásra szolgáljon. A városban így már két nagyobb áruház is bevezette a fizetős rendszert, miközben a városi parkolási rendelet körül folyamatos a vita.