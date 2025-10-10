ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 10. péntek
Windsock with Cloudy Sky
Nyitókép: by-studio/Getty Images

Meglehetősen szeles ez a péntek

Infostart

Hidegfront vonul át a Kárpát-medencén, ami a felhőzet megerősödésével jár, záporral, esővel is számolhatunk. Az északnyugati szél is megerősödik, magasabban lévő területeken viharos lökések is előfordulhatnak.

A délelőtt folyamán észak felől hidegfronti felhőzet érkezik, így ismét erősen megnövekszik a felhőzet – írja előrejelzésében a HungaroMet. A déli, délnyugati tájakon még több napsütésre lehet számítani, viszont északkeleten egész nap borult maradhat az ég.

Ismét estétől szakadozhat majd észak felől a felhőzet. Északkeleten kisebb eső, zápor is előfordulhat, másutt legfeljebb néhol szemerkélhet az eső.

Az északnyugati, nyugati szél a délnyugati és északkeleti tájak kivételével nagy területen megélénkül, megerősödik, majd estére valamelyest veszít erejéből a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 21 fok között várható, de a borongósabb, csapadékosabb északkeleti tájakon pár fokkal hűvösebb maradhat az idő. Késő estére 7 és 15 fok közé hűl le a levegő.

időjárás

hidegfront

szél

hungaromet

Oroszország kilép az Egyesült Államokkal kötött plutóniumegyezményből, az pedig az amerikai–orosz viszonytól függ, hogy Vlagyimir Putyin átad-e a plutóniumából Iránnak – mondta Kaiser Ferenc biztonság- és védelempolitikai szakértő az InfoRádióban.
 

Ha Oroszország sikeresen lerombolja Ukrajna áramellátó rendszerét, Kijevnek muszáj lesz azonnal letennie a fegyvert, hiszen nem fognak tudni tovább harcolni – mondta el Igor Korotcsenkó orosz katonai elemző az MK.ru-nak. Az Egyesült Államok jelentősen le van maradva a hiperszonikus fegyverek és a hiperszonikus rakéták elleni védelmi rendszerek fejlesztésében, Kína és Oroszország ezen a téren lényegesen jobban áll - figyelmeztet az Atlantic Council tanulmánya, melyet az Axios szemlézett. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb híreivel.

Gyerekként több nyarat töltöttünk ebben a táborban - talán ezért is különösen szívszorító látni, mi maradt az egykor vízparthoz közeli, élettel teli üdülőből.

The Israeli cabinet has agreed to Trump's plan, but eyewitnesses tell the BBC there were strikes on areas of Gaza overnight.

