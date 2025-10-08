ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.63
usd:
337.67
bux:
101913.73
2025. október 8. szerda Koppány
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Umarex gyártmányú Walther P22 9 mm öntöltő gázpisztoly. Forrás: Wikipédia
Nyitókép: Forrás: Wikipédia

Gázpisztollyal egy gyerekre lőtt, felfüggesztett börtönbüntetést kapott

Infostart

A Kazincbarcikai Járási Ügyészség fegyveresen elkövetett garázdaság bűntette miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki megöléssel fenyegetőzve riasztó fegyverrel egy kisfiú irányába lőtt.

A vádirat szerint a vádlott 2025. április második felében egy este autóval egy borsodi településen lévő család házhoz hajtott. A férfi felelősségre akarta vonni a családtagokat, ugyanis egy ott lakó gyermek a vádlott által üzemeltetett dohánybolt udvarára berúgta a labdát, majd a kerítésen átmászva bement érte.

A vádlott már kiabálva indult a kiskapu irányába, majd abba többször belerúgott. A hangoskodásra kijött a gyermekek anyja, egyik kiskorú fia, és még egy férfi. A vádlott a nőt azzal fenyegette meg, hogy a családtagjainak szétlövi a fejét, ne merjenek az ő ingatlanához menni, mert meghalnak - olvasható az ügyészség honlapján.

A nő megpróbálta csitítani az elkövetőt, de ő tovább ordítozott, fenyegetőzései közben elővett egy engedély nélkül tartott gáz-riasztó fegyvert, és kívülről - testi sértés okozásának szándéka nélkül - a kiskorú fiú irányába lőtt.

Az eseményeket az utcán egy férfi látta, aki felelősségre vonta a vádlottat. Az elkövető egy rövid időre ráfogta a riasztó fegyvert, majd sietve távozott a helyszínről.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott.

Kezdőlap    Belföld    Gázpisztollyal egy gyerekre lőtt, felfüggesztett börtönbüntetést kapott

garázdaság

ügyészség

gázpisztoly

kazincbarcika

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elhunyt Mezey György

Elhunyt Mezey György
Életének 85. évében elhunyt Mezey György mesteredző, az MLSZ Életműdíjasa, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, aki 35 mérkőzésen irányította a nemzeti együttest, amellyel az 1986-os világbajnokságra is kijutott – tájékoztatott a szövetség.
 

Orbán Viktor: köszönünk mindent, Mester!

VIDEÓ
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.08. szerda, 18:00
Balog Ádám
a Kavosz igazgatótanácsának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Figyelmeztetett a BMW - Ütik az autóipari részvényeket

Figyelmeztetett a BMW - Ütik az autóipari részvényeket

Az elmúlt napok ralija után pihenőt tartanak a világ tőzsdéi, a vezető amerikai részvényindexek kedden már estek, és ma reggel több ázsiai részvénypiacon is az eladók domináltak. Az európai tőzsdék stagnálással nyitottak szerdán. Ma a hazai befektetők elsősorban az inflációs adatra figyelnek, a külföldi piacokon pedig a mesterséges intelligencia sztorikkal kapcsolatos hírek dominálhatnak. Közben az arany árfolyama ma reggel is új csúcsra ment, és az ezüstnél is közel a történelmi rekord. Közben a BMW profit warningja után esnek az autóipari részvények. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mindenki ebbe fektet most, aki nagyot akar kaszálni: történelmi számok jöttek, ilyet még nem láttunk

Mindenki ebbe fektet most, aki nagyot akar kaszálni: történelmi számok jöttek, ilyet még nem láttunk

Történelmi rekordot ért el szerdán az arany ára, először haladta meg az unciánkénti 4000 dollárt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US special envoy and Trump's son-in-law to join Gaza peace talks in Egypt

US special envoy and Trump's son-in-law to join Gaza peace talks in Egypt

The arrival of Steve Witkoff and Jared Kushner comes as a second day of talks ended without tangible results, a Palestinian official tells the BBC.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 8. 09:34
A Balatont másolja a Velencei-tó is, sajnos
2025. október 8. 09:22
Orbán Viktor: köszönünk mindent, Mester!
×
×
×
×