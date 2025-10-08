Gázpisztollyal egy gyerekre lőtt, felfüggesztett börtönbüntetést kapott

A vádirat szerint a vádlott 2025. április második felében egy este autóval egy borsodi településen lévő család házhoz hajtott. A férfi felelősségre akarta vonni a családtagokat, ugyanis egy ott lakó gyermek a vádlott által üzemeltetett dohánybolt udvarára berúgta a labdát, majd a kerítésen átmászva bement érte.

A vádlott már kiabálva indult a kiskapu irányába, majd abba többször belerúgott. A hangoskodásra kijött a gyermekek anyja, egyik kiskorú fia, és még egy férfi. A vádlott a nőt azzal fenyegette meg, hogy a családtagjainak szétlövi a fejét, ne merjenek az ő ingatlanához menni, mert meghalnak - olvasható az ügyészség honlapján.

A nő megpróbálta csitítani az elkövetőt, de ő tovább ordítozott, fenyegetőzései közben elővett egy engedély nélkül tartott gáz-riasztó fegyvert, és kívülről - testi sértés okozásának szándéka nélkül - a kiskorú fiú irányába lőtt.

Az eseményeket az utcán egy férfi látta, aki felelősségre vonta a vádlottat. Az elkövető egy rövid időre ráfogta a riasztó fegyvert, majd sietve távozott a helyszínről.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott.