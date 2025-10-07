ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 7. kedd
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozóján Koppenhágában 2025. október 2-án. Európai Politikai Közösség tagállamainak vezetõi félévente üléseznek.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: ez oda vezet, hogy Magyarországra ismét helytartót küldenek

Infostart

A miniszterelnök azt írta a közösségi oldalán, hogy a Tisza párt "made in Ukraine".

"A Tisza párt házatáján kilóg az ukrán lóláb" – írta Orbán Viktor a Facebookon.

Szerinte "A világról, az ország dolgairól vagy a külpolitikáról lehet vitázni és mást gondolni. De úgy nem lehet külpolitikát csinálni, ha a mentelmi joggal fognak Brüsszelből. Úgy nem lehet külpolitikát csinálni, ha egy idegen országnak kötelezed le magad. És úgy sem lehet külpolitikát csinálni, ha egy háborús helyzetben fontosabb az igazodási kényszer, mint a haza érdeke" – olvasható a kormányfő bejegyzésében.

Szerinte ez oda vezet, hogy "Magyarországra ismét helytartót küldenek. Ez már volt Magyarországon, nem érdemes újra kipróbálni. Főleg háború idején".

A posztra Magyar Péter rögtön reagált, szintén a Facebookon: szerinte „Fidesz: made in Russia. A Fidesz házatáján kilóg az orosz lóláb.”

ukrajna

orbán viktor

tisza párt

