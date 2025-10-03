Nagy a készülődés Mohácson

Nyul Zoltán, a fejlesztéseket finanszírozó Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) magasépítésért felelős helyettes államtitkára a belvárosi beruházás munkaterület-átadási rendezvényén azt mondta: a mohácsi csata 500. évfordulója kapcsán elkészülő fejlesztések - ahogy a híd építése is - Mohács és térségének fejlődését segítik.

A beruházások eredményeként komoly lehetőséget kap a környék arra, hogy mind infrastrukturális, mind városfejlesztési, mind pedig kulturális szempontból magasabb szintre kerüljön, s hogy méltó örökséget hagyjon a jövőnek - emelte ki.

Közölte: az ÉKM célja volt, hogy a beruházások során egyensúly legyen a funkcionalitás, a gazdaságosság, az üzemeltethetőség és esztétika tekintetében, egyben a fejlesztések értéket is teremtsenek. A most meginduló beruházások megfelelnek e feltételeknek - fűzte hozzá.

A közterületfejlesztés kapcsán kiemelte, hogy az ötmilliárd forintos munkálatok eredményeként egy korszerű, a városhoz méltó összefüggő terület jön létre. A sátorhelyi emlékhelyen pedig úgy fogalmazott, hogy ott olyan funkcióbővítésekre és területrendezési, tájépítészeti beavatkozásokra kerül sor, szintén ötmilliárd forint értékben, amelyek eredményeként a komplexum tovább erősítheti a magyar emlékezetben betöltött pozícióját.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az emlékhelyen folyó munkálatokat ütemezetten és feszített tempóban hajtják végre, ugyanis céljaik szerint a sátorhelyi létesítményt megújult formában már az emlékév tavaszától látogathatóvá kívánják tenni.

A beruházással egy olyan - magasabb nívóra emelt, a múlt örökségét maximálisan tiszteletben tartó - nemzeti emlékhely jön létre, amelyre az ÉKM beruházóként is büszke lehet majd - fogalmazta meg reményét a sátorhelyi létesítménynél.

Hargitai Jánost (KDNP), a térség országgyűlési képviselője, a mohácsi csata 500. évfordulójáról történő méltó megemlékezéssel összefüggő feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos arról beszélt, hogy Mohács főtere száz éve nyerte el mai formáját, azt Horthy Miklós és Klebelsberg Kuno jelenlétében adták át 1926-ban.

A beruházással a cél, mondta, hogy az emlékezetet tovább alakítsák, ezért a Széchenyi téren a sorsfordító 1526-os mohácsi és a győztes 1687-es második mohácsi, azaz Harsány-hegyi csata közép-európai hőseinek is emléket állítanak.

Kiemelte: Sátorhely 1526 "szíve, közepe", az emlékhelyet pedig ötven esztendeje a helyiek erőfeszítéseivel hozták létre. A beruházás során az a cél, hogy a meglévő értékeket megőrizve egy korszerű kiállítás jöjjön létre, egyben a tömegsírokban felfedezett csontokat örök nyugalomra helyezzék egy emlékkápolnában a csata ötszázadik évfordulóján.

Pávkovics Gábor (Fidesz-KDNP), a Duna-parti város polgármestere azt mondta, hogy a belvárosi fejlesztés nagy kihívás, de a kivitelezők ütemezetten fognak dolgozni 2027 közepéig, s biztosítani fogják a busójárások megszokott formában való megrendezését. A beruházás eredményeként egységes városkép jön létre, a tér alatt óriási csapadékvíztárolót alakítanak ki, okos világítási rendszert telepítenek, továbbá egy földbe süllyesztett szökőkutat is létesítenek - sorolta.

A belvárosi fejlesztések részeként megújul a mohácsi főtér, azaz a Széchenyi tér teljes területe, a Fogadalmi templom árkádsora és környezete. Felújítják továbbá a Szabadság utca Rákóczi utca és a Széchenyi tér közötti szakaszát, a sétálóutcában modernizálják a közvilágítást és új utcabútorokat helyeznek ki, továbbá a beruházás keretében optimalizálják a parkolási és forgalmi rendet is.

A beruházás ideje alatt a belváros zavartalan lakossági használata garantált, valamint a jövő évi busójárást is a megszokott módon, a főtéren rendezik meg. A belváros közel 31 000 négyzetméteren zajló felújításának utolsó szakasza várhatóan 2027 nyarára fejeződik be.

Az emlékhelyen jövő áprilisig egy interaktív elemekkel tarkított földalatti kiállítótér jön létre, míg a tömegsírokból kikerült, egy személyhez tartozónak minősített csontok az emlékhely területén kialakított, rendezett temetőben nyerhetnek végső, méltó elhelyezést.

Az így kialakított sírkert központi helyén egy kápolnát építenek, mögötte pedig egy falon a kutatások során megismert elhunyt hősök nevei lesznek olvashatók. Az építés során a Hádész-kapu rekonstrukciójára is sor kerül a kegyeleti tér, valamint a teljes kert rekonstrukciója mellett és a közép-európai összefogást jelképező emlékművek fogadó felületeit is kialakítják majd.

Az ütközet 500. évfordulójához kapcsolódóan életre hívott, a térségben kormányzati támogatással megvalósuló fejlesztéseket és eseményeket magában foglaló Mohács 500 program részeként a mohácsi csatatéri emlékkápolna felújítása is megvalósul. A munkálatok során teljes körű külső és belső restaurálás történik, felújítják az emlékkápolnát és a kálváriát, korszerűsítik a közterületeket, a Bég-patak mellett járdát építenek, valamint modern közvilágítást és térfigyelő rendszert telepítenek - közölte korábban a programot irányító Mohács 500 Nonprofit Kft.