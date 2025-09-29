Péntekig bezárt a turisták kedvence Budapesten

A budapesti Libegő szeptember 29., hétfő üzemkezdettől október 3., péntek üzemzárásig karbantartás miatt nem jár – olvasható a BKK honlapján.

Ez azt jelenti, hogy a Libegő legközelebb október 5. szombaton a rendes októberi nyitva tartás szerint, vagyis 10-17 óra között üzemel.

A Zugligeti Libegő különleges panorámájával, Budapest egyik legszebb kirándulóhelyén általában egész évben, keddtől vasárnapig várja a libegőzni vágyó utasokat. Felújítási munkálatok miatt a Libegő hétfőnként zárva tart. Rossz idő vagy műszaki hiba elhárítása esetén az előre meghirdetett nyitvatartási rend változhat.