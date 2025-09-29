ARÉNA
2025. szeptember 29. hétfő
Mid adult manÂ´s hands selecting location on mobile phone while sitting in driverÂ´s seat
Nyitókép: Getty Images/ Mindful Media

Lesújtó számokat közölt a rendőrség az ellenőrzésekről

Infostart

Az egy héten át tartó fokozott közúti ellenőrzés mérlege elkeserítő.

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) által 2025. szeptember 16. és szeptember 22. közötti időszakra meghirdetett Közlekedésbiztonsági napok elnevezésű fokozott ellenőrzésen a rendőrök minden olyan magatartást igyekeztek kiszűrni, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.

Az akció ideje alatt összesen 29310 járművezetőt ellenőriztek.

1682 esetben menet közben kézben tartott mobilozás miatt,

14 alkalommal navigációs eszköz, 2-szer egyéb kommunikációs készülék használata, további 71 alkalommal pedig más, figyelmet elvonó tevékenység miatt jártak el az egyenruhások.

Biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 8158 emberrel szemben intézkedtek.

Hűvös lehelet a tarkón - üzent Orbán Viktor a DPK-soknak írt levelében

Hűvös lehelet a tarkón - üzent Orbán Viktor a DPK-soknak írt levelében

Orbán Viktor miniszterelnök kiszivárgott heti hírlevelében foglalt állást több aktuális bel- és külpolitikai kérdésben, keményen bírálva a sajtót és az ellenzéket. A kormányfő a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos híreket „aljas álhírbotránynak” nevezte, és a jogi felelősségre vonás lehetőségére figyelmeztetett. Beszélt továbbá Magyar Péter mentelmi jogának kérdéséről és a magyar gazdaság energiaellátásáról.
 

