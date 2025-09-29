Lesújtó számokat közölt a rendőrség az ellenőrzésekről

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) által 2025. szeptember 16. és szeptember 22. közötti időszakra meghirdetett Közlekedésbiztonsági napok elnevezésű fokozott ellenőrzésen a rendőrök minden olyan magatartást igyekeztek kiszűrni, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.

Az akció ideje alatt összesen 29310 járművezetőt ellenőriztek.

1682 esetben menet közben kézben tartott mobilozás miatt,

14 alkalommal navigációs eszköz, 2-szer egyéb kommunikációs készülék használata, további 71 alkalommal pedig más, figyelmet elvonó tevékenység miatt jártak el az egyenruhások.

Biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 8158 emberrel szemben intézkedtek.