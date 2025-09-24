Pályazár lesz az M7-esen, terelésre kell számítani

Szombatról vasárnapra virradóra pályazár lesz érvényben az M7-es autópályán a Velencei-tó térségében a Budapest felé vezető oldalon – írja Facebook-bejegyzésében a MKIF Zrt.

Újabb üteméhez érkezett az új gyalogos- és kerékpáros híd építése az M7-es autópályán Velencénél. Az előkészületet követően most a hídelemek beemelésével folytatódik a fejlesztés. A biztonságos munkavégzés érdekében 2025. 09. 27-én 23:59 és 09. 28. 12:00 között lezárjuk az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalát az 57-es (Agárdi) és a 42-es csomópont (Kápolnásnyék) között.

Mint írják, azért mostanra időzítik az építkezést, mert ezen az éjszakán kamionstop van érvényben, így nem kell a teherautókat a lakott területre terelni, valamint a forgalmi adatok alapján ez a legkevésbé terhelt időszak a pálya ezen szakaszán.

A korlátozás ideje alatt a forgalmat a 7-es főútra terelik, az autópályára visszahajtani a 42-es km-nél lévő Kápolnásnyék csomópontban lehet.

A terelőútvonal sárga táblákkal is jelezve lesz, Gárdonyban a Gárdonyi Géza utcai és Posta utcai jelzőlámpák sárga villogó jelzéssel működnek majd. A kijelölt terelőútvonal több települést is érint, ezért a MKIF Zrt. minden közlekedőt kér a sebességhatárok fokozott betartására.