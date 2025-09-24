Korán lesz a Kormányinfó

A Kormányzati Tájékoztatási Központ szerda délutáni közlése szerint csütörtök 9.30-kor Kormányinfó lesz, Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a hétközi kormányülés friss döntéseiről érkeznek bejelentésekkel.
A várható témák:
- Szőlő utcai gyermekotthon ügye, jelentés
- nemzeti konzultáció
- közpolitikai témák, október 23-ai rendezvények
- Otthon Start program aktuális számai
- nyugdíjügyek
- energiaügyek
- Ukrajna helyzete és a háború
- nemzetközi kapcsolatok.
