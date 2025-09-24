ARÉNA
Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2024. december 12-én.
Nyitókép: Máthé Zoltán

Korán lesz a Kormányinfó

Infostart

Bejelentésekkel érkezik a kormány csütörtökön 9.30-kor a Karmelitában, Vitályos Eszter és Gulyás Gergely a friss közléseket követően újságírói kérdésekre is válaszol. Tartson velünk!

A Kormányzati Tájékoztatási Központ szerda délutáni közlése szerint csütörtök 9.30-kor Kormányinfó lesz, Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a hétközi kormányülés friss döntéseiről érkeznek bejelentésekkel.

A várható témák:

  • Szőlő utcai gyermekotthon ügye, jelentés
  • nemzeti konzultáció
  • közpolitikai témák, október 23-ai rendezvények
  • Otthon Start program aktuális számai
  • nyugdíjügyek
  • energiaügyek
  • Ukrajna helyzete és a háború
  • nemzetközi kapcsolatok.

Tartson velünk élőben csütörtök 9.30-tól!

kormányinfó

gulyás gergely

vitályos eszter

karmelita

