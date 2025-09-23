ARÉNA
2025. szeptember 23. kedd
Nyitókép: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor: itt a harmadik fejezet

Infostart

A Tisza párt adóprogramja és újabb kormányzati kritikája a témája a miniszterelnök friss Facebook-bejegyzésének.

A Tiszánál már megint "ráncot vetett" az adóemelés. A Tisza-adónak sosincs vége. Itt a harmadik fejezet: most az a baja a Tiszának, hogy a kormány túl sokat költ a magyar vállalkozások támogatására - írta a miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán. Orbán Viktor közölte: ezt tudtuk meg a legújabb tiszás gazdasági guru kiszivárgott egyetemi előadásából. (Az előző gazdasági guru abba bukott bele, hogy kikotyogta a többkulcsos adóról szóló terveiket. Arrafelé ilyen pechesek a guruk.)

Amit tehát eddig tudunk a Tisza-adóról: progresszív, megemelt többkulcsos adó, megemelt társasági adó, családi adókedvezmények eltörlése és most a magyar vállalatok támogatásainak megnyirbálása. Mindezt persze azért tudjuk, mert lebuktak - fogalmazott a kormányfő.

"Sebaj. Mi nyílt lapokkal játszunk. Indul a nemzeti konzultáció, ahol mindenki elmondhatja a véleményét adó-ügyben. Kivéve a brüsszelieket. Őket nem kérdezzük, mert a tiszától úgyis kiszivárog minden tervük" - fogalmazott Orbán Viktor.

Belföld

orbán viktor

adó

tisza párt

