ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.08
usd:
329.51
bux:
99664.94
2025. szeptember 17. szerda Zsófia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője napirend előtt felszólal az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. december 13-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Irgalmatlan büntetéssel indul a parlamenti szezon, nőverési ügyről van szó

Infostart

Az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága kezdeményezte, hogy vonják le Szabó Tímea (Párbeszéd) fizetését, miután a képviselő egy bizottsági ülésen engedély nélkül felmutatta a bántalmazott Orosz Bernadettet ábrázoló fotót.

A politikus a nők elleni erőszakról szóló vita kapcsán használta a képet, hogy bemutassa az állami védelem hiányosságait - írja a telex.hu.

A bizottság elnöke, Vejkey Imre (KDNP) javaslatára született a döntés, arra hivatkozva, hogy a

parlamenti házszabály tiltja a szemléltető eszközök előzetes engedély nélküli használatát.

Szabó Tímea a döntés után közölte, büszkén vállalja a büntetést, ha ez az igazság ára.

Orosz Bernadett ügye országos figyelmet kapott, miután 2018-ban súlyos bántalmazás áldozata lett. A bántalmazás után közzétett fotói, melyek szerint a veréssel az arcát felismerhetetlenségig eltorzították, nagy felháborodást váltottak ki. A nő azzal vádolta párját, egy nyugalmazott katonatisztet, hogy többször is megverte őt.

A jogi eljárás több éven át húzódott, és az ítélet nagy visszhangot váltott ki. Első fokon két év börtönbüntetést kapott az elkövető, azonban a másodfokú bíróság fél évvel csökkentette a büntetést.

A bíróság az enyhítés indokaként hivatkozott arra, hogy a bántalmazó elvesztette a tiszti állását. Orosz Bernadett az ítélet után csalódottságának adott hangot, úgy érezte, a jogrendszer nem nyújtott kellő védelmet a nők elleni erőszak áldozatainak. Ügye azóta a kapcsolati erőszak elleni jogi fellépés szimbólumává vált.

Kezdőlap    Belföld    Irgalmatlan büntetéssel indul a parlamenti szezon, nőverési ügyről van szó

bántalmazott nők

szabó tímea

orosz bernadett

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Demonstrációk után – Általános sztrájkra buzdít az ellenzék Szlovákiában
Tudósítónktól

Demonstrációk után – Általános sztrájkra buzdít az ellenzék Szlovákiában
Tüntetések zajlottak kedden este Szlovákia-szerte a kormány megszorító intézkedései ellen. Az ellenzéki pártok által szervezett demonstrációkhoz tizenhat város csatlakozott, a legnagyobb tömeg azonban Pozsonyban gyűlt össze, a fővárosban mintegy 18 ezer ember tiltakozott a Fico-kormány által beterjesztett konszolidációs csomag ellen. Az ellenzéki pártok általános sztrájkra szólították fel november 17-ére, amely idén először nem lesz munkaszüneti nap Szlovákiában.
A Rheinmetall új területen fejleszt: hadihajók gyártásába kezd

A Rheinmetall új területen fejleszt: hadihajók gyártásába kezd

Nem véletlenül szerepel az elmúlt időszakban oly gyakran a hírek középpontjában Európa egyik legnagyobb hadiipari vállalata, a német Rheinmetall. Az ukrajnai orosz háború kezdete óta sorra érkeznek beszámolók az ostromlott ország német fegyverekkel történő támogatásáról, amiben a cég oroszlánrészt vállal. Most egy újabb területen kívánja megvetni a lábát.
 

Vészjósló ruhát vett fel Vlagyimir Putyin, itt vannak a fotók az orosz elnökről

VIDEÓ
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.17. szerda, 18:00
Dobrowiecki Péter
Lengyelország-szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kirk-gyilkosság: durván kiakasztotta a jobboldali véleményvezéreket Trump minisztere

Kirk-gyilkosság: durván kiakasztotta a jobboldali véleményvezéreket Trump minisztere

Miközben a Fehér Ház szigorú fellépést ígér baloldali csoportokkal szemben Charlie Kirk konzervatív aktivista meggyilkolásának árnyékában, a szólásszabadságot korlátozni kívánó kormányzati megnyilvánulások még a jobboldal több véleményvezérénél is kivágták a biztosítékot - írta meg a Hill.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a legújabb stadionfelújítás: 2031-ig lesz kész, súlyos milliárdokba kerül

Itt a legújabb stadionfelújítás: 2031-ig lesz kész, súlyos milliárdokba kerül

A milánói városvezetés eladta az Internazionale és az AC Milan futballkluboknak a közös használatú San Siro Stadiont, amely 2031-ig jelentős felújításon esik át.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
King Charles and Donald Trump join carriage procession through Windsor Castle grounds - watch and follow live

King Charles and Donald Trump join carriage procession through Windsor Castle grounds - watch and follow live

Princess Catherine and First Lady Melania Trump also travel in coaches in the procession in Windsor.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 17. 12:38
Sulyok Tamás: soha nem voltunk ennyire sebezhetőek
2025. szeptember 17. 12:14
Két kameruni barangol a szegedi rendezőpályaudvarnál, senki nem tudja elkapni őket
×
×
×
×