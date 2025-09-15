Nagy volt a cirkusz: vita Szentpéterváron a magyarok miatt

Szentpéterváron a világ legerősebb cirkuszi számai sorakoztak fel, Vietnámtól Kínán át Tanzániától Etiópiáig: szeptember 10–13. között, a Nemzetközi Kulturális Fórummal egyidőben rendezték meg a „Határok nélkül” elnevezésű nemzetközi cirkuszfesztivált, 15 ország részvételével.

A 10 fős nemzetközi zsűri tagjai között ült Fekete Péter Jászai-díjas, Érdemes művész, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója, aki kulisszatitkokat árult el a zsűri munkájáról:

„Maximum 10 pontot lehet adni a technikai tudásra és 10 pontot a művészi teljesítményre. A zsűritagok pontszámait összesítik. A verseny magyar résztvevői nagy sikerrel mutatták be versenyprogramjukat – Szabó Gergelynek, a Baross Imre Artista- és Előadó-művészeti Akadémia frissen végzett artistájának ez volt az első nemzetközi megmérettetése, Vincze Tünde tanítványa szépen teljesített, nagy jövő előtt áll. Bemutatott teljesítményéért megkapta az Üzbég Állami Cirkusz Különdíját. A Fővárosi Nagycirkusz különdíját Tatyjana Mashinka vehette át cirkuszunk Főigazgatójától.

A Vellai Krisztina és Bogdán Bettina alkotta „Body Trapeze” duó tagjai tapasztalt versenyzők, a világ legnagyobb cirkuszainak ünnepelt fellépői. Produkciójukat kitörő közönségsiker fogadta

és a zsűri pontszámai alapján a páros bronzérmet vehettek volna át. A hivatalos zsűrimegbeszélésen – minden versenyen van ilyen, ahol markáns viták között az adott pontokat felülbírálhatja szavazással a zsűri, – a szavazóbizottság több tagja is kiemelte a magyar lányok teljesítményét, számuk újító voltát, a tökéletes esztétikai kivitelt és a műsorszám veszélyességét. Rövid vita után egyhangúan felértékelték a zsűri tagjai a pontszámaikat és bronz helyett ezüst díjra jelölték a magyarokat.”

A versenyfesztivál kimagaslóan magas rangú rendezvény, a világ első öt nagy fesztiválja között tartják számon. A „Határok nélkül” elnevezésű nemzetközi cirkuszfesztivál a cirkuszművészet Forma–1-e, itt díjat nyerni komoly érdem, Vellai Krisztáék magas szintű elismerése a magyar cirkusztörténelem része lesz. A „Body Trapeze” duó tagjai az ezüst díj mellett elnyerték a Moszkvai Nagycirkusz különdíját is – hangsúlyozta a Fővárosi Nagycirkusz közleményében.