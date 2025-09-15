ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.78
usd:
331.21
bux:
100392.15
2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Fővárosi Nagycirkusz

Nagy volt a cirkusz: vita Szentpéterváron a magyarok miatt

Infostart

Végül ezüst díjat nyertek a magyar cirkuszművészek a szentpétervári „Határok nélkül” elnevezésű nemzetközi cirkuszfesztiválon.

Szentpéterváron a világ legerősebb cirkuszi számai sorakoztak fel, Vietnámtól Kínán át Tanzániától Etiópiáig: szeptember 10–13. között, a Nemzetközi Kulturális Fórummal egyidőben rendezték meg a „Határok nélkül” elnevezésű nemzetközi cirkuszfesztivált, 15 ország részvételével.

A 10 fős nemzetközi zsűri tagjai között ült Fekete Péter Jászai-díjas, Érdemes művész, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója, aki kulisszatitkokat árult el a zsűri munkájáról:

„Maximum 10 pontot lehet adni a technikai tudásra és 10 pontot a művészi teljesítményre. A zsűritagok pontszámait összesítik. A verseny magyar résztvevői nagy sikerrel mutatták be versenyprogramjukat – Szabó Gergelynek, a Baross Imre Artista- és Előadó-művészeti Akadémia frissen végzett artistájának ez volt az első nemzetközi megmérettetése, Vincze Tünde tanítványa szépen teljesített, nagy jövő előtt áll. Bemutatott teljesítményéért megkapta az Üzbég Állami Cirkusz Különdíját. A Fővárosi Nagycirkusz különdíját Tatyjana Mashinka vehette át cirkuszunk Főigazgatójától.

A Vellai Krisztina és Bogdán Bettina alkotta „Body Trapeze” duó tagjai tapasztalt versenyzők, a világ legnagyobb cirkuszainak ünnepelt fellépői. Produkciójukat kitörő közönségsiker fogadta

és a zsűri pontszámai alapján a páros bronzérmet vehettek volna át. A hivatalos zsűrimegbeszélésen – minden versenyen van ilyen, ahol markáns viták között az adott pontokat felülbírálhatja szavazással a zsűri, – a szavazóbizottság több tagja is kiemelte a magyar lányok teljesítményét, számuk újító voltát, a tökéletes esztétikai kivitelt és a műsorszám veszélyességét. Rövid vita után egyhangúan felértékelték a zsűri tagjai a pontszámaikat és bronz helyett ezüst díjra jelölték a magyarokat.”

A versenyfesztivál kimagaslóan magas rangú rendezvény, a világ első öt nagy fesztiválja között tartják számon. A „Határok nélkül” elnevezésű nemzetközi cirkuszfesztivál a cirkuszművészet Forma–1-e, itt díjat nyerni komoly érdem, Vellai Krisztáék magas szintű elismerése a magyar cirkusztörténelem része lesz. A „Body Trapeze” duó tagjai az ezüst díj mellett elnyerték a Moszkvai Nagycirkusz különdíját is – hangsúlyozta a Fővárosi Nagycirkusz közleményében.

Kezdőlap    Belföld    Nagy volt a cirkusz: vita Szentpéterváron a magyarok miatt

fesztivál

fővárosi nagycirkusz

szentpétervár

cirkusz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: olyan fegyvert kap Fehéroroszország, amellyel már Londont is el lehet érni

Kaiser Ferenc: olyan fegyvert kap Fehéroroszország, amellyel már Londont is el lehet érni

Nagyszabású orosz-belorusz hadgyakorlat kezdődött Fehéroroszországban a lengyel határ közelében, a NATO keleti védvonalánál. Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense erről is beszélt az InfoRádióban, de a NATO pénteki közlését is kommentálta, mely szerint megerősíti keleti szárnyának védelmét. De lesz-e hadi válasz az orosz NATO-légtérsértésre?
 

Medvegyev a Nyugat és Oroszország közötti háborúról beszélt, és a konkrét okát is megnevezte

Orosz verzió: Ukrajna és az EU áll a béke útjában

Új ötlettel jön az Európai Bizottság az orosz vagyonért

A Nyugat új trükköt keres Oroszország ellen: amikor a varázspálca nem villan

Donald Trump: áthidalhatatlannak tűnik a Zelenszkij és Putyin közötti gyűlölet

VIDEÓ
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.15. hétfő, 18:00
Hoffmann Mihály
az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megérkezett a friss biztosítói rangsor: a te biztosítód hányadik a listán?

Megérkezett a friss biztosítói rangsor: a te biztosítód hányadik a listán?

Közzétette a pénzügyi szektor egyes szereplőinek tavalyi éves adatait bemutató Aranykönyvét a Magyar Nemzeti Bank. Az átfogó jegybanki statisztikából csemegézve ebben a cikkünkben a bankok és az alapkezelők után a biztosítók és a független biztosításközvetítők 2024-es sorrendjét állítjuk fel néhány szempont szerint. A biztosítási szektor jövőképével is foglalkozunk a Portfolio csütörtöki Future of Finance 2025 konferenciáján, érdemes regisztrálni!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Franciaország bajban: rekordhiány, sztrájk, leminősítés: mi jöhet még?

Franciaország bajban: rekordhiány, sztrájk, leminősítés: mi jöhet még?

A Fitch hitelminősítő leminősítette Franciaországot, ami komoly kihívás elé állítja az újonnan kinevezett Sebastien Lecornu miniszterelnököt

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu does not rule out further strikes on Hamas leaders

Netanyahu does not rule out further strikes on Hamas leaders

At a joint press conference with US Secretary of State Marco Rubio, Netanyahu said every country had the right "to defend itself beyond its borders".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 15. 14:54
Szijjártó Péter: Magyarország felgyorsítja a Paks II. atomerőmű építését
2025. szeptember 15. 14:30
Nem választ Magyarország Kelet és Nyugat között a honvédelmi miniszter szerint
×
×
×
×