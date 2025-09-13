ARÉNA
2025. szeptember 13. szombat Kornél
Katonai konvoj várakozik a Nagykanizsa-Gyékényes közötti úton, Nagykanizsa határában 2015. szeptember 19-én.
Nyitókép: Varga György

Páncélosok, helikopterek a hazai autópályákon - figyelmeztet a Honvédség

Infostart / MTI

Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat harmadik hetében is katonai csapatmozgásokra kell számítani.

A szeptember 1-jén kezdődött Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) nagyszabású országvédelmi gyakorlat - ami az idei év és egyben a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete - kapcsán a végrehajtás harmadik hetében is fokozott közúti, illetve légijármű forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítani az ország több pontján - közölte a Honvédelmi Minisztérium.

Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlathoz kapcsolódóan,

a szeptember 15-28. közötti időszakban a Magyar Honvédség erői és eszközei az ország több nagyvárosa között harcszerű menetet hajtanak végre.

A gépjárművekből és harcjárművekből álló katonai konvojokat esetenként a légierő forgószárnyas légijárművei kísérik.

Hozzátették: a katonai eszközöket szállító járművek közlekedése miatt fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalokon az említett időpontokban.

A járművek, konvojok mérete és haladási módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól, ezért a Magyar Honvédség kéri a közlekedők együttműködését. A katonai menetoszlop tagjai közé behajtani veszélyes és tilos.

További részletek a https://honvedelem.hu/hirek/az-adaptive-hussars-2025-gyakorlat-harmadik-hetenek-varhato-katonai-csapatmozgasai.html oldalon olvashatók.

