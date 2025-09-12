Orbán Viktor péntek reggel: megfogadtam, hogy nekem sikerülni fog, hogy az ország kimaradjon a háborúból

Péntek reggel a Kossuth rádiónak adott interjút Orbán Viktor, a helyszín ezúttal Abu-Dhabi volt, mivel az ottani uralkodóval tárgyal pénteken.

"Addig kell ütni a vasat, amíg meleg. Sikerült egy egészen különleges kapcsolatot létrehozni, különleges iparágakba tudunk bevonni beruházásokat - az ország 5. legnagyobb kőolajexportjáról van szó. A szerbeknél figyeltem fel rájuk. Ki is jelöltük azokat az iparágakat, ahol nagy mértékben tudunk együttműködni: energiaszektor, mesterséges intelligencia, digitális infrastruktúra. Ezekben az ügyekben vagyunk elöl, jól haladunk. A következő fordulóban már le is tudunk zárni néhány nagyobb léptékű programot" - számolt be a miniszterelnök.

A két ország közti árucsere - mint hozzátette - egy év alatt 24 százalékkal nőtt.

Lengyelországi orosz drónincidens és Oroszország "visszaintegrálása"

Ezt követően az ukrajnai háborús helyzetről szólt, elsőként a lengyelországi drónincidensre kitérve.

Az embernek szerint nincs ideje eltöprengni arról, hogy milyen veszélyes helyen élünk, de szerinte mára a háborús fenyegetettség közvetlen Lengyelországban, Magyarországon is. "Mi ebben távolságot tartunk, de szomszédai vagyunk, ahol a háború zajlik" - mondta.

Hangsúlyozta, közvetlen kapcsolatban van a magyar kormány Washingtonnal, de Moszkvával is, külügyminiszteri szinten.

"Azt kell nekünk, magyaroknak észben tartanunk, hogy csak nekünk, magyaroknak a legfontosabb a háború, más országoknak nem" - húzta alá.

E mentén viszont

megvitatandó kérdés, hogy miközben a háborúra figyelünk, "a nagyfiúk nem csak erről tárgyalnak", hanem Oroszország visszaintegrálásáról is a rendszerbe.

"Az amerikaiak már mondogatják, hogy ha vége a háborúnak, az oroszokat vissza kell integrálni" - fejtegette.

A drónincidensre visszatérve elmondta, a lengyelek történelmi szövetségeink, a lelkünkhöz is közel állnak, elfogadhatatlannak minősítettük a támadást, de barátok között is vannak viták.

Az EB-elnök beszéde és magyar pártok külföldi finanszírozása

Elemezte Ursula von der Leyen Európai Parlamentben elmondott idénynyitó beszédét.

"Ezek a hölgyek és urak a fülünknél, a grabancunknál fogva bele akarnak minket vonni a háborúba, ellen kell állnunk" - fogalmazott. Szerinte a két világháború tanulsága, hogy még egy világháborúban nem szabad részt venni, akkor sem, ha most ugyanúgy bele akarnak rángatni minket, mint az I. és a II. világháború esetében. "Az én két elődömnek nem sikerült ellenállni, én megfogadtam, hogy nekem sikerülni fog" - jelentette ki.

E mentén azt is véli, Európa elvesztette a biztonságát, a háborún folyamatosan veszít, a zöld átállás nem sikerült, versenyképtelenség van, rosszul vezetik a kontinenst, pedig megvan a "recept".

Szerinte vannak a nemzeti erők és pártok, és vannak a "zsoldban állók".

"Magyarországon van Brüsszelnek pártja, Tiszának és DK-nak hívják. Ezek az emberek azt képviselik, hogy Magyarországnak azt kell csinálnia, amit Brüsszel kér és követel. Ha az emberek őket hatalmazzák fel a kormányzásra, az emberek ne lepődjenek meg azon, hogy ha Brüsszelben valamit elrontanak, azt egy ilyen kormány két héten belül megvalósítaná" - mondta Orbán Viktor.

Szerinte

sem a DK, sem a Tisza Párt nem létezne, ha Brüsszel nem finanszírozná, ahogy korábban Washington

- csak azt "Donald Trump leállította".

Szerinte azért akarja a Tisza Párt megemelni az adókat Magyarországon, mert el akarja engedni a multik adóját, de ezt ő nem fogja hagyni.

De nem is adóvita ez: a Tisza Párt - szerinte - belemondta "pacekba", hogy eltitkolnak mindent a választásokig, majd utána beszélnek a terveikről.

"Valójában ez bizalmi kérdés" - összegzett.

A nemzeti konzultáció és indoklása

A nemzeti konzultáció, amelyet az adórendszerről indítanak heteken belül, azért aktuális szerinte még a választás előtt fél évvel is, mert jobb, ha a politikai ellenfél terveit még idő előtt megismerik a választók.

"Előre folytassuk le ezeket a vitákat" - mondta, jelezve, hogy a Tisza Párt ingatlanadó bevezetését tervezi, a budaiak pedig már "vehetik is elő a bugyellárist".

Márpedig ha vagyonadó jön, mindenkinek vagyonbevallást kell készítenie, nem csak a politikusoknak, és

"kezdődik ez a csesztetés".

"Az a jó, ha alacsony adók vannak, mindenki jobban jár" - mondta.

Otthon Start

Az Otthon Start program szerinte azt a problémát oldja meg, hogy legyen az embereknek tulajdonuk.

"Az, hogy az emberek a saját tulajdonban laknak, ez egy közép-európai jelenség. Ezt meg kellett oldani. Dolgoztunk is egy lakhatási programon, és ide jutottunk, ahol most vagyunk. Azt hiszem, jó hangot ütöttünk le a zongorát."

Ez már az a konstrukció, amelyben jól érzik magukat az emberek. "Mindenkinek akartunk adni egy lehetőséget, és úgy látom, ez bejött" - az építőipar is megmozdult szerinte, "lesznek lakások", az albérletárakat is sikerült letörni, "családok százezrei számára jelent ez távlatot".

Szicília - Röszke - migránsok

A szicíliai erőszaktétel mentén emlékezett meg "Röszke" tizedik évfordulójáról, amelynek kapcsán ki kell mondani, nem lehet kontrollálatlanul migránsokat beengedni.

A tanulságról szólva elmondta, Európán kívül kell várakoztatni a migránsokat, de nem fogja fel, miért nem hallgatott a térségi vezetőkre Nyugat-Európa, amelyben most odalett a közbiztonság, és a világ pénze sem elég, hogy eltartsák azokat, akik érkeztek.

"Halászléből halat még sosem sikerült senkinek csinálni", "Nem lehet a tubusba a fokrémet visszanyomni" - mondta ennek kapcsán. Egy ország "ellakása" szerinte a migránsokon keresztül történik.

Charlie Kirk meggyilkolása

Végül szólt még Charlie Kirk meggyilkolásának tanulságairól.

"Mielőtt durvaságot csinálunk, üljünk le, gondoljuk át, hogy jó-e ez. Őrizzük meg a józanságunkat!"