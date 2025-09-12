ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.68
usd:
334.01
bux:
0
2025. szeptember 12. péntek Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
×
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2024. május 3-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor péntek reggel: megfogadtam, hogy nekem sikerülni fog, hogy az ország kimaradjon a háborúból

Infostart

A kormányfő a Kossuth rádióban kezdte a pénteket, az interjú helyszíne ezúttal Abu-Dhabi volt, mivel az ottani uralkodóval tárgyal pénteken. A miniszterelnök szólt a lengyelországi orosz drónincidensről, Ursula von der Leyenről és egy fogadalmáról, Európa nehéz helyzetéről és helytelen vezetéséről. A Tisza Pártot és a DK-t szerinte most Brüsszel finanszírozza, a legnagyobb ellenzéki párt szerinte arra készül a választás után, hogy a multik adóját elengedje - de ezt ő nem fogja hagyni. A nemzeti konzultáció kapcsán úgy fogalmazott az ellenzéki tervekre utalva: "kezdődik ez a csesztetés". Az Otthon Start szerinte egy jó hang leütése a zongorán.

Péntek reggel a Kossuth rádiónak adott interjút Orbán Viktor, a helyszín ezúttal Abu-Dhabi volt, mivel az ottani uralkodóval tárgyal pénteken.

"Addig kell ütni a vasat, amíg meleg. Sikerült egy egészen különleges kapcsolatot létrehozni, különleges iparágakba tudunk bevonni beruházásokat - az ország 5. legnagyobb kőolajexportjáról van szó. A szerbeknél figyeltem fel rájuk. Ki is jelöltük azokat az iparágakat, ahol nagy mértékben tudunk együttműködni: energiaszektor, mesterséges intelligencia, digitális infrastruktúra. Ezekben az ügyekben vagyunk elöl, jól haladunk. A következő fordulóban már le is tudunk zárni néhány nagyobb léptékű programot" - számolt be a miniszterelnök.

A két ország közti árucsere - mint hozzátette - egy év alatt 24 százalékkal nőtt.

Lengyelországi orosz drónincidens és Oroszország "visszaintegrálása"

Ezt követően az ukrajnai háborús helyzetről szólt, elsőként a lengyelországi drónincidensre kitérve.

Az embernek szerint nincs ideje eltöprengni arról, hogy milyen veszélyes helyen élünk, de szerinte mára a háborús fenyegetettség közvetlen Lengyelországban, Magyarországon is. "Mi ebben távolságot tartunk, de szomszédai vagyunk, ahol a háború zajlik" - mondta.

Hangsúlyozta, közvetlen kapcsolatban van a magyar kormány Washingtonnal, de Moszkvával is, külügyminiszteri szinten.

"Azt kell nekünk, magyaroknak észben tartanunk, hogy csak nekünk, magyaroknak a legfontosabb a háború, más országoknak nem" - húzta alá.

E mentén viszont

megvitatandó kérdés, hogy miközben a háborúra figyelünk, "a nagyfiúk nem csak erről tárgyalnak", hanem Oroszország visszaintegrálásáról is a rendszerbe.

"Az amerikaiak már mondogatják, hogy ha vége a háborúnak, az oroszokat vissza kell integrálni" - fejtegette.

A drónincidensre visszatérve elmondta, a lengyelek történelmi szövetségeink, a lelkünkhöz is közel állnak, elfogadhatatlannak minősítettük a támadást, de barátok között is vannak viták.

Az EB-elnök beszéde és magyar pártok külföldi finanszírozása

Elemezte Ursula von der Leyen Európai Parlamentben elmondott idénynyitó beszédét.

"Ezek a hölgyek és urak a fülünknél, a grabancunknál fogva bele akarnak minket vonni a háborúba, ellen kell állnunk" - fogalmazott. Szerinte a két világháború tanulsága, hogy még egy világháborúban nem szabad részt venni, akkor sem, ha most ugyanúgy bele akarnak rángatni minket, mint az I. és a II. világháború esetében. "Az én két elődömnek nem sikerült ellenállni, én megfogadtam, hogy nekem sikerülni fog" - jelentette ki.

E mentén azt is véli, Európa elvesztette a biztonságát, a háborún folyamatosan veszít, a zöld átállás nem sikerült, versenyképtelenség van, rosszul vezetik a kontinenst, pedig megvan a "recept".

Szerinte vannak a nemzeti erők és pártok, és vannak a "zsoldban állók".

"Magyarországon van Brüsszelnek pártja, Tiszának és DK-nak hívják. Ezek az emberek azt képviselik, hogy Magyarországnak azt kell csinálnia, amit Brüsszel kér és követel. Ha az emberek őket hatalmazzák fel a kormányzásra, az emberek ne lepődjenek meg azon, hogy ha Brüsszelben valamit elrontanak, azt egy ilyen kormány két héten belül megvalósítaná" - mondta Orbán Viktor.

Szerinte

sem a DK, sem a Tisza Párt nem létezne, ha Brüsszel nem finanszírozná, ahogy korábban Washington

- csak azt "Donald Trump leállította".

Szerinte azért akarja a Tisza Párt megemelni az adókat Magyarországon, mert el akarja engedni a multik adóját, de ezt ő nem fogja hagyni.

De nem is adóvita ez: a Tisza Párt - szerinte - belemondta "pacekba", hogy eltitkolnak mindent a választásokig, majd utána beszélnek a terveikről.

"Valójában ez bizalmi kérdés" - összegzett.

A nemzeti konzultáció és indoklása

A nemzeti konzultáció, amelyet az adórendszerről indítanak heteken belül, azért aktuális szerinte még a választás előtt fél évvel is, mert jobb, ha a politikai ellenfél terveit még idő előtt megismerik a választók.

"Előre folytassuk le ezeket a vitákat" - mondta, jelezve, hogy a Tisza Párt ingatlanadó bevezetését tervezi, a budaiak pedig már "vehetik is elő a bugyellárist".

Márpedig ha vagyonadó jön, mindenkinek vagyonbevallást kell készítenie, nem csak a politikusoknak, és

"kezdődik ez a csesztetés".

"Az a jó, ha alacsony adók vannak, mindenki jobban jár" - mondta.

Otthon Start

Az Otthon Start program szerinte azt a problémát oldja meg, hogy legyen az embereknek tulajdonuk.

"Az, hogy az emberek a saját tulajdonban laknak, ez egy közép-európai jelenség. Ezt meg kellett oldani. Dolgoztunk is egy lakhatási programon, és ide jutottunk, ahol most vagyunk. Azt hiszem, jó hangot ütöttünk le a zongorát."

Ez már az a konstrukció, amelyben jól érzik magukat az emberek. "Mindenkinek akartunk adni egy lehetőséget, és úgy látom, ez bejött" - az építőipar is megmozdult szerinte, "lesznek lakások", az albérletárakat is sikerült letörni, "családok százezrei számára jelent ez távlatot".

Szicília - Röszke - migránsok

A szicíliai erőszaktétel mentén emlékezett meg "Röszke" tizedik évfordulójáról, amelynek kapcsán ki kell mondani, nem lehet kontrollálatlanul migránsokat beengedni.

A tanulságról szólva elmondta, Európán kívül kell várakoztatni a migránsokat, de nem fogja fel, miért nem hallgatott a térségi vezetőkre Nyugat-Európa, amelyben most odalett a közbiztonság, és a világ pénze sem elég, hogy eltartsák azokat, akik érkeztek.

"Halászléből halat még sosem sikerült senkinek csinálni", "Nem lehet a tubusba a fokrémet visszanyomni" - mondta ennek kapcsán. Egy ország "ellakása" szerinte a migránsokon keresztül történik.

Charlie Kirk meggyilkolása

Végül szólt még Charlie Kirk meggyilkolásának tanulságairól.

"Mielőtt durvaságot csinálunk, üljünk le, gondoljuk át, hogy jó-e ez. Őrizzük meg a józanságunkat!"

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor péntek reggel: megfogadtam, hogy nekem sikerülni fog, hogy az ország kimaradjon a háborúból

eu

ukrajna

orbán viktor

kossuth rádió

tisza párt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor péntek reggel: megfogadtam, hogy nekem sikerülni fog, hogy az ország kimaradjon a háborúból

Orbán Viktor péntek reggel: megfogadtam, hogy nekem sikerülni fog, hogy az ország kimaradjon a háborúból
A kormányfő a Kossuth rádióban kezdte a pénteket, az interjú helyszíne ezúttal Abu-Dhabi volt, mivel az ottani uralkodóval tárgyal pénteken. A miniszterelnök szólt a lengyelországi orosz drónincidensről, Ursula von der Leyenről és egy fogadalmáról, Európa nehéz helyzetéről és helytelen vezetéséről. A Tisza Pártot és a DK-t szerinte most Brüsszel finanszírozza, a legnagyobb ellenzéki párt szerinte arra készül a választás után, hogy a multik adóját elengedje - de ezt ő nem fogja hagyni. A nemzeti konzultáció kapcsán úgy fogalmazott az ellenzéki tervekre utalva: "kezdődik ez a csesztetés".
 

Orbán Viktor: az uniós tagság érdemeken alapul, nem biztonsági garancia

Jókor jön az erősítés: drónvadász harcjárműveket kap a Magyar Honvédség

Hatalmas ukrán támadás, Moszkva ellen is

Közös fegyvergyártásba kezdhet Ukrajna és az Egyesült Államok

VIDEÓ
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.12. péntek, 18:00
Rókusfalvy Pál
nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Példátlanul súlyos támadás érte Oroszországot, Moszkva és Szentpétervár is tűz alá került - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Példátlanul súlyos támadás érte Oroszországot, Moszkva és Szentpétervár is tűz alá került - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Éjjel nagyon intenzív ukrán dróntámadás érte Oroszországot: 221 UAV lelövését jelentette a légvédelem, Szentpétervár és Moszkva térségében is légi riadó volt. Lezuhant a zaporizzsjai fronton egy ukrán Szu-27-es vadászgép, fiatal pilótája életét vesztette. Lengyelország nagy mennyiségű légtérvédelmi eszközt kap szövetségeseitől, német, francia, olasz repülőgépek települnek az országba. Az oroszok ismét próbálnak mozgolódni Szumi megyében, emellett betörtek Kupjanszk városba Harkivben is, a donyecki fronton pedig Kosztyantynivka és Pokrovszk térségét ostromolják. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Erősödött a forint péntek reggelre: ennyiért vehetsz ma eurót

Erősödött a forint péntek reggelre: ennyiért vehetsz ma eurót

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Video of Charlie Kirk shooting suspect fleeing scene released as manhunt continues

Video of Charlie Kirk shooting suspect fleeing scene released as manhunt continues

Police also release several images of a "person of interest" - but still haven't given a name for the suspect.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 12. 06:56
Parkoló autók közé hajtott, egy tűzcsapot is letarolt egy kamion Baján – videó
2025. szeptember 12. 06:34
Orbán Viktor: az uniós tagság érdemeken alapul, nem biztonsági garancia
×
×
×
×