A hidakat sem kímélik már az M1-esen

Megjelent az MKIF (Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.) legújabb építési naplója, amely az M1-es bővítésének egyik kulcselemével, az utat átszelő hidakról szól. Kevesen tudják, de a bővítendő szakaszon átlagosan 1080 méterenként van alul- vagy felüljáró, ami azt jelenti, hogy 78 kilométeren 72 ilyen műtárggyal találkozhat az utazó – írja a magyarepitok.hu.

Ezeket a hidakat át- vagy teljesen újra kell építeni, hogy megfeleljenek az új keresztmetszeti követelményeknek, azaz a 2x3+1 ITS sáv szélességnek. „A munkák javában zajlanak, tavaly ősszel már a próbacölöpözéseket is elkezdtük, ekkor mértük fel a leendő hidak térségében a talaj teherbíró képességét” – írják.

A hiteles és gyors tájékoztatás érdekében egy külön weboldalt indítottak az M1 bővítéséről, ezen több nyelven, folyamatosan elérhetőek dedikáltan az M1-en történő közlekedést élrintő fontos és szükséges információk. Az esetleges csomóponti zárások, pihenőhelyi korlátozások, illetve az aktuális forgalmi rend is látható itt térképen jelölve, de például a vészhelyzeti leállóöblök is fent vannak az oldalon.