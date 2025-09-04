Megmutatják Tibit, a gyilkos őzet

Szeptember 3–8. között várja a látogatókat a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság az aulában berendezett, vadászat-orvvadászat témájú vándorkiállításon.

A Rendőrmúzeum által rendelkezésre bocsátott 14 roll-upból álló bemutató célja, hogy komplex betekintést nyújtson a vadászatba, valamint konkrét esetek bemutatásán keresztül hívja fel a figyelmet az orvvadászat veszélyeire.

A kiállításon „megelevenedik” Tibi, az 1970-es évek gyilkos őzbakja, története bizonyítja, hogy egy őz is képes embert ölni. Továbbá látható a magyarlukafai emberölés és az újfehértói vadászbaleset, ahogy a hírhedt Bene és Donászi párosa is, akik korábbi bűncselekményeik leplezése okán öltek meg Sárszentmihályon vadászokat.

A rémes tettek felidézésével a cél nem más, mint a bűncselekmények megelőzése - írja a police.hu.

A kiállítás segít annak megértésében, hogy a vadászat túlmutat a trófea megszerzésén, hiszen a törvényekkel szabályozott, a fenntarthatóságot szem előtt tartó vadászat szerves része a vadgazdálkodásnak és a vadvédelemnek.

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság várja a természetkedvelő érdeklődőket, hogy bepillantsanak a vadászat sajátos világába.