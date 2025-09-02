ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.2
usd:
338.71
bux:
103423.94
2025. szeptember 2. kedd Dorina, Rebeka
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
1956, Fortepan
Nyitókép: Fortepan/Virány László

Budapest Pride kontra 1956-os forradalom – melyik az erősebb?

Infostart

Változott a széljárás: eltüntették a reklámfilmből a Budapest Pride-ot, helyére az 1956-os forradalom lépett.

Az Erste Group AI-alapú reklámfilmje – amelyet az Európai Fórum Alpbach megnyitójára készítettek – történelmi európai pillanatokat animál, köztük a Budapest Pride felvonulást, amely a magyar kormány ellen irányuló jelenetként jelent meg – írja a Die Presse alapján a Mandiner.

A magyarországi Erste Bank kérésére ezt a jelenetet törölték, helyette az 1956-os forradalom került a filmbe, indoklásuk szerint ez „minden magyar számára közös jelentéssel bír”.

A döntés internetes vitát váltott ki, de széleskörű felháborodást nem okozott. A cikk kritikus hangvétellel bír, kiemelve a történelmi pontatlanságokat és az AI használatának problematikusságát a múlt bemutatásában.

Kezdőlap    Belföld    Budapest Pride kontra 1956-os forradalom – melyik az erősebb?

reklámfilm

1956-os forradalom

erste bank

budapest pride

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyre nehezebb alkudni a lakáspiacon, rosszabb lett a vevők pozíciója

Egyre nehezebb alkudni a lakáspiacon, rosszabb lett a vevők pozíciója

Az Otthon Start Programhoz köthető lakáspiaci élénkülés nyomán szinte mindenhol csökkent a vevők alkupozíciója, ennek részben az is az oka, hogy az eladók augusztusban egyelőre nem emelték jelentősen az árakat – derül ki az ingatlan.com adataiból.
 

Otthon Start: egy nap alatt több ezren jelentkeztek a fix 3 százalékos hitelre

Már letölthető a FIX 3% Startolj rá applikáció az androidos készülékekre

Otthon Start: máris új szabályok jelentek meg a Magyar Közlönyben

VIDEÓ
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.02. kedd, 18:00
Darázs Lénárd
az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bod Péter Ákos: az árrésstop hosszabb távon még emelheti is az árszintet

Bod Péter Ákos: az árrésstop hosszabb távon még emelheti is az árszintet

Már meghallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. A műsor első részében a kormányzat piaci folyamatokba való beavatkozásának hatásait elemeztük annak apropóján, hogy nyár végén nem vezették ki az árrésstopot, hanem november végéig meghosszabbították az intézkedést. Vendégünk Bod Péter Ákos egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke volt. A második blokkban a második negyedéves GDP-adatról kérdeztük Madár Istvánt, a Portfolio vezető makroelemzőjét, ugyanis a KSH közzétette a részletes adatokat, amelyekből kiderült a növekedés háttere.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Apró ország tehet keresztbe a nagy orosz medvének: teljesen kivágnák a gázukat Európából

Apró ország tehet keresztbe a nagy orosz medvének: teljesen kivágnák a gázukat Európából

Dánia olyan új javaslatot terjesztett elő, amely teljesen kizárná az orosz földgáz közvetlen vagy közvetett bejutását az európai piacokra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Beijing tightens control ahead of Xi's big moment on world stage

Beijing tightens control ahead of Xi's big moment on world stage

It is a big week for Xi Jinping, who will host Vladimir Putin and Kim Jong Un in Beijing at a massive military parade.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 2. 16:13
Orbán Viktor: a Tisza Párt mögött eddig sem volt teljesítmény
2025. szeptember 2. 16:01
A rendőrség is megerősítette: emut üldöztek a 67-es úton
×
×
×
×