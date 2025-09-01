Pusztító villámárvíz: elképesztő képek érkeztek Mogyoródról

Az első felmérések alapján a legnagyobb kár a posta (Fóti út) és a Gödöllői úti COOP közötti főútszakaszon keletkezett, ahol a patakpartfalsuvadás nyomán beszakadt az út, valamint több helyen beomlott az árok is – tette közzé Trabalka Szilvia, Mogyoród nagyközség polgármestere a Facebook-oldalán. Mint írja, a mellékutcákat több helyen elmosta a víz. Folytatódik a károk felmérése és felszámolása, de mint írja, a helyreállítás„nem egynapos munka lesz”.

A tanév szerencsére el tudott indulni, a HÉV jár, és áram- és vízkimaradásokról sincs hír.

A viharok az egész országban komoly károkat okoztak. Szerencsére most kapunk egy kis „szünetet” az időjárástól, a HungaroMet előrejelzése szerint „a meteorológiai ősz nyugodtabb kezdést tartogat. Átmenetileg szárazabb és melegebb léghullámok érkeznek fölénk egészen keddig, majd szerdán újabb front okozhat többfelé csapadékot.”