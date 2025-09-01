ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.6
usd:
337.38
bux:
103226.42
2025. szeptember 1. hétfő Egon, Egyed
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Facebook/Mogyoród polgármesteri hivatal

Pusztító villámárvíz: elképesztő képek érkeztek Mogyoródról

Infostart

A vasárnapi villámárvíz komoly károkat okozott a község területén, a helyreállítás többnapos munka lesz – közölte Mogyoród polgármestere. Az iskolai tanév elindult, de fokozott óvatosságra intenek minden közlekedőt.

Az első felmérések alapján a legnagyobb kár a posta (Fóti út) és a Gödöllői úti COOP közötti főútszakaszon keletkezett, ahol a patakpartfalsuvadás nyomán beszakadt az út, valamint több helyen beomlott az árok is – tette közzé Trabalka Szilvia, Mogyoród nagyközség polgármestere a Facebook-oldalán. Mint írja, a mellékutcákat több helyen elmosta a víz. Folytatódik a károk felmérése és felszámolása, de mint írja, a helyreállítás„nem egynapos munka lesz”.

A tanév szerencsére el tudott indulni, a HÉV jár, és áram- és vízkimaradásokról sincs hír.

A viharok az egész országban komoly károkat okoztak. Szerencsére most kapunk egy kis „szünetet” az időjárástól, a HungaroMet előrejelzése szerint „a meteorológiai ősz nyugodtabb kezdést tartogat. Átmenetileg szárazabb és melegebb léghullámok érkeznek fölénk egészen keddig, majd szerdán újabb front okozhat többfelé csapadékot.”

Kezdőlap    Belföld    Pusztító villámárvíz: elképesztő képek érkeztek Mogyoródról

időjárás

vihar

mogyoród

villámárvíz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.01. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Emelkedéssel kezdik a szeptembert az európai tőzsdék

Emelkedéssel kezdik a szeptembert az európai tőzsdék

Csökkenéssel zártak pénteken az amerikai tőzsdék a PCE-inflációs statisztikát követően, ma azonban innen nem érkezik iránymutatás, ugyanis nemzeti ünnep miatt szünetel a kereskedés. Az ázsiai tőzsdéken nagyobb mozgásokat látni ma reggel, a japán tőzsdét a félvezetőgyártók húzzák felfelé, a hongkongi indexet az Alibaba szárnyalása hajtja, a kínai tőzsde pedig a 10 éves csúcs közelében mozog. Európában mérsékelt elmozdulások látszanak ma reggel, kisebb emelkedésekkel indítják a szeptembert a tőzsdék.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vége az Isak-drámának Angliában: hamarosan aláírhat a lázadó csatár, rekordösszeget fizethetnek érte

Vége az Isak-drámának Angliában: hamarosan aláírhat a lázadó csatár, rekordösszeget fizethetnek érte

A Liverpool rekordösszegű, 125 millió fontos megállapodást kötött Alexander Isak átigazolásáról a Newcastle Uniteddel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
More than 600 killed in Afghanistan quake, Taliban interior ministry says

More than 600 killed in Afghanistan quake, Taliban interior ministry says

The 6.0 magnitude quake struck at a depth of 8km (6 miles) and shook buildings from Kabul to Pakistan's capital Islamabad.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 1. 11:22
Súlyos balesethez riasztották a mentőhelikoptert
2025. szeptember 1. 09:28
Már látszik, hol épülhetnek új lakások az Otthon Start hatására
×
×
×
×