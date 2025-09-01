ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.31
usd:
337.23
bux:
103201.44
2025. szeptember 1. hétfő Egon, Egyed
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Founded in 1884, Budapest Keleti, or Eastern railway station, is the primary gateway to Hungarys capital as well as the most loaded transportation joint in the country. According to statistics, about 410 trains arrive and depart from the station daily.
Nyitókép: Eric Yang/Getty Images

Lázár János a Közlekedésinfón: megújul a MÁV-Volán csoport

Infostart / MTI

A következő években folytatódik a flottabővítés, a vasúti személyszállítási kapacitás 130 ezerről 160 ezerre, a menetrendszerűség 85-88 százalékra emelkedhet, a buszflotta átlagos életkora az új beszerzésekkel 8 évre csökkenhet – jelentette be az építési és közlekedési miniszter a Közlekedési infón, Budapesten.

A MÁV-Volán csoport vezérigazgatójával, Hegyi Zsolttal tartott közös sajtótájékoztatón, a Közlekedésinfón Lázár János megjegyezte: az elmúlt hónapokban megtörtént a kimozdulás a MÁV esetében. Messze még a siker, de úgy véli, aránytalan sok kritika érte a vállalatcsoportot.

Elmondta, hogy a rendszerváltás legnagyobb mozdonycsere-programja zajlik, amit részben saját forrásból, részben egy magyar bankcsoport hiteléből valósít meg a vállalatcsoport, és

elbírálás alatt van az Európai Fejlesztési Bankhoz (EIB) beadott egymilliárd eurós hitelkérelme, amelyről szeptember-októberben születhet döntés.

Szólt arról is, hogy egy év előkészítés után, szeptember közepén elindul az M1-es autópálya kiszélesítése 2x3 sávra. A 800 milliárd forintos beruházás 2029-ben fejeződhet be.

Lázár János elmondta, kezdeményezte a kormányfőnél és a Nemzetgazdasági Minisztériumnál, hogy az önkormányzatok közútfejlesztés-karbantartás esetén a befizetett szolidaritási adó legalább 20 százalékát leírhassák, ezzel több száz milliárd forint maradhat helyben erre a célra.

Hegyi Zsolt szerint „a menetrendszerűség jobb volt, mint tavaly nyáron”. 2025 első hét hónapjában vasúton 10 százalékkal, buszon 15 százalékkal több utazás történt, mint tavaly. Országbérletet a nyári hónapokban 15 ezerrel több diák vett igénybe, mint tavaly, de plusz 15 ezer felnőtt is megjelent. A MÁV-csoport vezérigazgatója elmondta: 316 millió forint késési biztosítást fizettek ki, ez kevesebb, mint amennyire számítottak, tavaly nyárhoz képest felére csökkent a 20 percnél többet késő vonatok száma. Zajlik a mosdófelújítási program, az utasok több mint 50 százaléka már felújított mosdót használ.

Kezdőlap    Belföld    Lázár János a Közlekedésinfón: megújul a MÁV-Volán csoport

lázár jános

máv-volán

máv-csoport

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértők az Otthon Start Programról: két fő körülményen múlhat, hogy melyik bankot választják az érdeklődők

Szakértők az Otthon Start Programról: két fő körülményen múlhat, hogy melyik bankot választják az érdeklődők

Nagy verseny van a bankok között, hogy minél több Otthon Start lakáshiteles ügyfelük legyen. A konstrukció szabályain persze nem tudnak változtatni, de van mozgásterük a jó ajánlatokhoz – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese és Florova Anna, az OTP Bank hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató.
 

Otthon Start Program: sorra jönnek a bankok ajánlatai, van, ahol jobb a kamat a vártnál is

Orbán Viktor: elindult, startolj rá!

Már látszik, hol épülhetnek új lakások az Otthon Start hatására

Lázár János a Közlekedésinfón: megújul a MÁV-Volán csoport

Lázár János a Közlekedésinfón: megújul a MÁV-Volán csoport

A következő években folytatódik a flottabővítés, a vasúti személyszállítási kapacitás 130 ezerről 160 ezer főre, a menetrendszerűség 85-88 százalékra emelkedhet, a buszflotta átlagos életkora 8 évre csökkenhet – mondta a Közlekedésinfón az építési és közlekedési miniszter, aki szerint „aránytalanul sok kritika érte” a MÁV-ot.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.01. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Komoly megtorlással fenyeget Zelenszkij, Brüsszel már tervezi a katonák bevetését - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Komoly megtorlással fenyeget Zelenszkij, Brüsszel már tervezi a katonák bevetését - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

A háború utáni biztonsági garanciák részeként Európa "meglehetősen pontos terveken" dolgozik katonai csapatok bevetésére – mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Financial Timesnak adott, vasárnap megjelent interjújában. Von der Leyen szerint Donald Trump több ízben arról biztosította az európai vezetőket, hogy amerikai jelenlét is erősíteni fogja a mechanizmust. Miután vasárnapra virradóra Ukrajna-szerte mintegy 60 ezren maradtak áram nélkül több orosz dróntámadás következtében, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megtorlás gyanánt "újabb mélységi csapásokat" helyezett kilátásba Oroszország ellen. Mindeközben Vlagyimir Putyin orosz elnök vasárnap Kínában, a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozójának keretében kezet rázott kínai kollégájával, Hszi Csin-pinggel. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Angliából hozott haza válogatott focistát az ETO: itt az újabb igazolás

Angliából hozott haza válogatott focistát az ETO: itt az újabb igazolás

Schön Szabolcs a rendszeres játéklehetőségben bízhat, de angliai csapatában az idén még nem jutott szerephez.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
More than 600 killed in Afghanistan quake as entire villages reduced to rubble

More than 600 killed in Afghanistan quake as entire villages reduced to rubble

The 6.0 magnitude quake struck at a depth of 8km (5 miles) and shook buildings from Kabul to Pakistan's capital Islamabad.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 1. 12:34
Iskolakezdés és ráncfelvarrás: Karácsony Gergely számot adott a budapestieknek
2025. szeptember 1. 11:34
Hét embernek kellett kimenekülnie, amikor a budapesti üzletben felcsaptak a lángok – videó
×
×
×
×