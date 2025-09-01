Lázár János a Közlekedésinfón: megújul a MÁV-Volán csoport

A MÁV-Volán csoport vezérigazgatójával, Hegyi Zsolttal tartott közös sajtótájékoztatón, a Közlekedésinfón Lázár János megjegyezte: az elmúlt hónapokban megtörtént a kimozdulás a MÁV esetében. Messze még a siker, de úgy véli, aránytalan sok kritika érte a vállalatcsoportot.

Elmondta, hogy a rendszerváltás legnagyobb mozdonycsere-programja zajlik, amit részben saját forrásból, részben egy magyar bankcsoport hiteléből valósít meg a vállalatcsoport, és

elbírálás alatt van az Európai Fejlesztési Bankhoz (EIB) beadott egymilliárd eurós hitelkérelme, amelyről szeptember-októberben születhet döntés.

Szólt arról is, hogy egy év előkészítés után, szeptember közepén elindul az M1-es autópálya kiszélesítése 2x3 sávra. A 800 milliárd forintos beruházás 2029-ben fejeződhet be.

Lázár János elmondta, kezdeményezte a kormányfőnél és a Nemzetgazdasági Minisztériumnál, hogy az önkormányzatok közútfejlesztés-karbantartás esetén a befizetett szolidaritási adó legalább 20 százalékát leírhassák, ezzel több száz milliárd forint maradhat helyben erre a célra.

Hegyi Zsolt szerint „a menetrendszerűség jobb volt, mint tavaly nyáron”. 2025 első hét hónapjában vasúton 10 százalékkal, buszon 15 százalékkal több utazás történt, mint tavaly. Országbérletet a nyári hónapokban 15 ezerrel több diák vett igénybe, mint tavaly, de plusz 15 ezer felnőtt is megjelent. A MÁV-csoport vezérigazgatója elmondta: 316 millió forint késési biztosítást fizettek ki, ez kevesebb, mint amennyire számítottak, tavaly nyárhoz képest felére csökkent a 20 percnél többet késő vonatok száma. Zajlik a mosdófelújítási program, az utasok több mint 50 százaléka már felújított mosdót használ.