2025. augusztus 31. vasárnap
Accident car crash with bicycle on road
Nyitókép: Getty Images / Witthaya Prasongsin

Rémálom az utcán: négy éves kislánya szeme láttára esett össze a férfi

Infostart

Rosszullét miatt vált szükségessé a gyors segítség, az anya lélekjelenléte és néhány sétáló életet mentett.

Hétfő délután Szonja és családja a szolnoki Moha úti játszótéren voltak, ahová a férj is megérkezett a munkahelyéről. Egy kis játékot követően elindultak haza, a négy éves kislányt a szülők a férj biciklijének csomagtartójára ültették, aki így tolta a kerékpárt. Az idilli pillanat azonban váratlan fordulatot vett, amikor a férfi hirtelen összeesett a Szántó körúton. A rosszullét váratlan gyorsasággal történt, és Szonja azonnal segítségért kiáltott. Több járókelő is a segítségükre sietett, ők is tisztában voltak azzal, hogy rosszullét esetén minden másodperc döntő lehet – számolt be a történtekről a Szoljon.

"Átmentünk a körforgalomnál a zebrán, amikor mondta is nevetve a férjem, hogy egy kicsit ő is megszédült ebben a játékban, de ugyanúgy beszélgettünk tovább. Egyszer csak, körülbelül egy perc után oda köszönt egy srácnak, és hátra is fordultam megkérdezni, hogy ki volt az" – idézte fel a történteket Szonja.

Ekkor a férj még annyit mondott, hogy nem tudja ki volt, de nagyon furcsán érzi magát. Néhány pillanattal később már rángatózni kezdett a feje, szemei pedig fennakadtak. Szonja lélekjelenlétének köszönhetően gyorsan levette kislányukat a kerékpárról, majd férjét is egy bokorhoz terelte, hogy ne a földre zuhanjon, és ne üsse be a fejét.

Ekkor érkezett az első segítő, aki hívta a mentőket, majd segített a rosszul lett férfit az oldalára fordítani. Egy nő az ijedt kislányt vette szárnyai alá, míg a nő a férjére vigyázott. Néhány perc elteltével megérkezett egy mentő, és a szakemberek azonnal gondoskodtak a bajba jutottról.

Szerencsére azóta jobban van: miután megkapta a diagnózist, pénteken már haza is engedték a férfit. Feleségét is megvizsgálták egyébként a nőgyógyászati ügyeleten, hiszen újabb gyermeküket várja.

(A nyitókép illusztráció.)

