Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos (b) és Töreki Sándor bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes a rendőrség drogprevenciós programjáról tartott sajtótájékoztatón a Teve utcai rendőrpalotában 2025. augusztus 28-án. A rendőrség új, elsősorban az oktatási intézményeket célzó programja szeptemberben kezdődik.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Drogterjesztők az iskolák kapujában – indul a REDP!

Infostart / MTI

A kábítószer súlyos veszélyt jelent a fiatalokra, a drogterjesztők már az iskolákat is célba vették – figyelmeztetett a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. Ezért a rendőrség szeptemberben új, elsősorban az oktatási intézményeket célzó drogmegelőzési programot indít.

Horváth László hangsúlyozta, a kábítószerek elleni küzdelemben elengedhetetlen a szigorú hatósági fellépés, de a büntető jogszabályok mellett szükség van a közösségek egységes fellépésére, a droghasználat népszerűsítésének elutasítására, továbbá rehabilitációra és prevencióra is. A cél a fiatalok, a gyermekek védelme és egészséges fejlődésük biztosítása, hiszen a kábítószer súlyos veszélyt jelent a fiatalokra. A kormánybiztos kiemelte: ebben a helyzetben nemzeti közmegegyezés szükséges annak kimondására, hogy a kábítószer rossz és veszélyes.

Bejelentette, hogy

egy új kormányrendelet szerint a 2025/2026-os tanévben civil szervezetek és természetes személyek is segíthetik a drogprevenciós munkát az oktatási intézményekben.

Ezek akkreditációját a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) végzi a kérelmek alapján. A személyek esetében igazolt hároméves szakmai tapasztalat és erkölcsi bizonyítvány a feltétel, és a kérelmeknek tartalmazniuk kell a program részletes leírását és várható hatását.

A kérelmeket az NNGYK szakemberei a beadástól számított 60 napon belül bírálják el – tette hozzá Horváth László.

Töreki Sándor bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes elmondta: az újonnan induló Rendőrségi Drogprevenciós Program (REDP) célja, hogy a jogi, hatósági eszközök mellett a megelőzés erősítésével is visszaszorítsák a droghasználatot, állami és civil szervezetek bevonásával, mert a kábítószer szétrombolja a társadalom szövetét.

A program végrehajtásában – amelyre 215 millió forintot különítettek el – 3049 szakember, köztük 2222 hivatásos rendőr vesz részt; a többiek többségében iskolaőrök. Továbbá az ORFK-n munkacsoportot hoznak létre a szakmai feladatok koordinálására – ismertette.

A vezérőrnagy elmondta, hogy a szeptember 1-jén induló program legfontosabb célterületei az oktatási intézmények, ahol

a pedagógusok és szülők bevonásával a drogfogyasztás veszélyeit ismertető workshopokat tartanak.

Erre települési fórumokon is fel szeretnék hívni a figyelmet, továbbá addiktológiai programokat indítanak a büntetés-végrehajtási intézményekben, és online is zajlik majd a drogprevenciós tevékenység.

Hozzáfűzte: szintén alkalmat ad a drogprevenciós felvilágosításra az az új jogszabály, amely lehetőséget biztosít a bűnmegelőzési célú rendőrségi felügyeletre, illetve monitorozzák más államok drogprevenciós tevékenységét, amelyek elemeit beépítik a hazai gyakorlatba.

Mindennek megvalósításához várják együttműködő szervezetek csatlakozását. Az első körben tíz szervezettel kötöttek megállapodást, a többi között a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal, a Klebelsberg Központtal és a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal – mondta Töreki Sándor.

2025. augusztus 28. 17:16
