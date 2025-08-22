Letartóztatták a MÁV rémét

A Szolnoki Járási Ügyészség jelentős kárt okozó rongálás bűntette miatt indítványozta a férfi letartóztatását - írták.

A közlemény szerint a férfi augusztus 17-én késő éjszaka a 4-es vágányán álló, Fonyód-Szolnok között közlekedő személyvonat utolsó kocsiját "vette célba". A vagonban lévő üvegtörő kalapáccsal tíz oldalablakot és négy utastájékoztató LCD-monitort zúzott be.

A férfi a vonatról leszállva a peronon található várakozó helyiség oldalsó üvegét is betörte ököllel, majd ismeretlen helyre távozott - közölték. Az elkövető ötmillió forintot meghaladó kárt okozott, tettére magyarázatot adni nem tudott. A férfi büntetett előéletű, jelenleg is több büntetőeljárás hatálya alatt áll - olvasható a közleményben.