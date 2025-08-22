ARÉNA
Sebességet mér egy rendőr Budapesten, a Kacsóh Pongrác úton 2025. augusztus 4-én. A rendőrség augusztus 4. és 10. között Magyarország egész területén sebességellenőrzést végez a gyorshajtók kiszűrése érdekében.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Hatósági razzia Kaposváron: repkedtek a zsíros csekkek

Infostart

Gyorshajtókat ellenőriztek Kaposváron az egyenruhások.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti szakemberei augusztus 19-én Kaposváron és vonzáskörzetében ellenőrizték a sebességhatárok betartását. A délelőtt 11 órától 18 óráig tartó akció ideje alatt 82 sofőr hagyta figyelmen kívül a szabályokat – írja a police.hu.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a közutak legfőbb „gyilkosának” még ma is a gyorshajtás számít. A járművezetők nem csak saját, de mások testi épségét is veszélyeztetik. Éppen ezért, a somogyi rendőrök az év minden egyes napján, megyeszerte végeznek sebességellenőrzéseket, melyek célja a jogkövető magatartásra ösztönzés, és ezáltal a személyi sérüléses közúti balesetek, valamint a halálos áldozatok számának visszaszorítása.

