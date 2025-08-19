ARÉNA
2025. augusztus 19. kedd Huba
Young woman giving blood in a modern hospital (color toned image)
Nyitókép: ViktorCap/Getty Images

Jól járnak a véradó diákok

Infostart

Megjelent egy új rendelet a Magyar Közlönyben a kötelező közösségi szolgálatról.

Hétfő este jelent meg a Magyar Közlönyben Pintér Sándor belügyminiszter rendelete, amely szerint a 18. életévüket betöltött tanulók esetében egy véradás is beszámítható a közösségi szolgálatba, és legfeljebb 4 órát lehet kiváltani vele – vette észre a hvg.hu. A megfogalmazás szerint „legfeljebb négy óra beszámítható oly módon, hogy egy véradási alkalom négy óra közösségi szolgálatnak felel meg”.

A belügyminiszter szerint „ez nemcsak a tanulóknak kínál plusz lehetőséget, de társadalmilag hasznos cél is teljesül általa”.

Tíz évvel ezelőtt vezették be a középiskolások kötelező közösségi szolgálatát. Az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez 50 órányi közösségi munkát kell végezni, amibe az ételosztástól a takarításon át egészen az ápolói végzettséghez nem kötött ápolási feladatokig sok mindent lehet választani.

közoktatás

véradás

közösségi szolgálat

