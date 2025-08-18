Nem lesz "bót" szerdán

A bevásárlás megtervezése kiemelt fontosságú, mivel a legtöbb nagy üzletlánc zárva tart majd ezen a napon. A hét többi napján a boltok a szokásos nyitvatartással várják a vásárlókat.

A legnagyobb üzletláncok nyitvatartása

Aldi, Lidl, Penny, Auchan, Tesco: Mindezek az áruházláncok zárva lesznek augusztus 20-án.

Spar és Interspar: Ezek az üzletek is zárva tartanak az ünnepen. Kivételt képeznek a benzinkutakon található OMV Spar Express és a DESPAR non-stop üzletei, valamint bizonyos Spar partner és Spar market boltok, amelyek nyitva lehetnek.

CBA és Príma: A CBA és a Príma üzletei szintén zárva lesznek az államalapítás ünnepén.

Hol lehet mégis vásárolni?

Azok számára, akik az ünnepnapon szeretnének vásárolni, néhány lehetőség mégis adott. A benzinkutakon található boltok, vendéglátóhelyek, újság- és virágboltok, valamint a non-stop és édességboltok nyitva tarthatnak.

A patikák közül kizárólag a 0-24 órás, ügyeletes gyógyszertárakban van lehetőség gyógyszert vásárolni.