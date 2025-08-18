ARÉNA
2025. augusztus 18. hétfő
A drónnal készült felvételen tűzijáték Budapesten az államalapítás és államalapító Szent István király ünnepén 2024. augusztus 20-án. Az előtérben a Szent István-bazilika látható.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Előállt a fővárosi „közlekedési kínálat” augusztus 20-ra

Infostart / MTI

Az állami rendezvények miatt több belvárosi helyen kell forgalomkorlátozásra és lezárásokra készülni, melyek érintik a közösségi közlekedést is Budapesten.

Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódó állami rendezvények miatt több belvárosi helyen kell forgalomkorlátozásra és lezárásokra készülni, melyek érintik a közösségi közlekedést is – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn.

A közlemény szerint továbbra is korlátozva van a Lánchíd, az alsó rakpartok, a budai Vár, a Várkert rakpart és a Műegyetem rakpart forgalma, emellett szerdán a reggeli órákban a Légiparádé miatt lezárják a Duna-part közvetlen környezetét, délután pedig a Szent Jobb-körmenet miatt a József Attila utca és a Bazilika környékén kell korlátozásokra számítani.

A tűzijáték miatt 19 órától a Margit híd és a Szabadság híd közötti területen lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat – tették hozzá.

A lezárások és a korlátozások, valamint a várható nagyszámú érdeklődő miatt a BKK a belvárosban sűrűbben közlekedő közösségi közlekedési járatok, különösen a metrók igénybevételét javasolja.

A BKK azt kéri az utasoktól, hogy kísérjék figyelemmel a tűzijátékhoz kapcsolódó változásokról szóló tájékoztatásokat: az aktuális, valós idejű közlekedési rendről a bkk.hu/nemzetiunnep oldalon lehet tájékozódni.

Kiemelték, hogy a tűzijáték szerdán 21 órakor kezdődik és várhatóan 21.35-kor ér véget; várhatóan 16 órától korlátozhatják a közúti és a felszíni közösségi közlekedést a Margit híd-Szent István körút-Bajcsy-Zsilinszky út-Károly körút-Múzeum körút-Vámház körút-Szabadság híd-Szent Gellért rakpart-Krisztina körút-Vérmező út-Margit körút által határolt területen. Az érintett járatok módosított közlekedési rend szerint járnak.

A tűzijáték után, 21.35-től a Lánchidat azonnal megnyitják a gyalogos forgalom előtt – írták.

