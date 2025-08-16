ARÉNA
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Tulip Interfaces Kft. új beruházásának bejelentésén a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. július 17-én. Az amerikai tulajdonosi hátterű gyártástechnológiai vállalat 2,3 milliárd forint értékű kutatás-fejlesztési projektjét az állam körülbelül 500 millió forinttal támogatja, így segítve 26 magas képzettséget igénylő munkahely létrejöttét.
Nyitókép: MTI/Soós Lajos

Szijjártó Péter: a világ egy biztonságosabb hely, amíg van amerikai-orosz párbeszéd

Infostart

A háborúnak nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál van a megoldása - írta

A világ egy biztonságosabb hely mindaddig, amíg van felsőszintű amerikai-orosz párbeszéd, ezért nagyrabecsülés illeti a két elnököt a csúcstalálkozó létrejöttéért- írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán szombaton.

Szijjártó Péter kiemelte, ma ismételten bebizonyosodott: az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál van a megoldása. A békét csak tárgyalással, párbeszéddel, a diplomáciai csatornák nyitva tartásával lehet elérni. Mi, magyarok három és fél éve képviseljük ezt az álláspontot, szemben Brüsszellel és a háborúpárti európai politikusokkal - fogalmazott.

Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
 
