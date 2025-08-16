Kényszer – Így árasztottak el egy hazai erdőséget

Ez egy különleges esemény: egy erdőben történik az elárasztás, vagyis a vízpótlás a Bereg szívében, a Tarpa-Gulács térségében lévő Kőriserdőnél – mondta V. Németh Zsolt vízgazdálkodásért felelős államtitkár az InfoRádióban. Hozzátette: nemcsak a szántóföldi kultúra sínyli meg az aszályt, hanem az erdők is. Az is különleges, hogy a WWF Magyarország a kormányzat partnere ebben a projektben.

„Ideiglenes duzzasztással, meglévő műtárgyakon keresztül

a Tiszából, egy csatornán át juttatjuk be a vizet a kőriserdőbe, ahol egy 30 hektáros részt árasztunk el 20-30 centiméter magasságban,

ami 80 ezer köbméter vizet jelent. Az akció jótékony hatásait hamarosan érezhetjük, hiszen segíti a biológiai sokszínűséget, javítja a mikroklímát, és nagyon fontos elemként jót tesz a vízháztartás stabilitásának is” – mondta el az államtitkár a beavatkozás részleteiről.

Arra a kérdésre, hogy terveznek-e máshol is ilyen sekély elárasztást, V. Németh Zsolt azt mondta, hogy természetesen, de ketté kell választani a szokásos üzemmenetet és azt a mostani akciósorozatot, amelynek aszálykezelésre használták fel a forrásait, hiszen a kormány 4,7 milliárd forintot biztosított az aszályvédelmi operatív törzs számára.

„De alapvetően ezt tesszük már a múlt év ősze, tele óta, amikor

nagyon tudatosan megváltoztattuk az üzemrendeket. Ahol lehetett, visszafogtuk a vizet, például a belvizes levezetőcsatornák zárásával a kettős működtetésű csatornáknál, és vizet emeltünk a holtágakba.

Legutóbb ilyen beavatkozás volt a tolnai Holt-Dunába történő vízbeemelés, ami a beregihez hasonló környezetben történt, tehát ártéri erdők vannak a közelben. Ott csupán gravitációsan történt a dolog, és egy éven belül harmadszor, hiszen az árhullámokat fogtuk meg ezáltal. Szóval igen, tervezzük” – hangsúlyozta az államtitkár, hozzátéve: az lenne a jó, ha ez a gyakorlat általánossá válna. Természetesen ehhez kell a partnerek együttműködése is. Zömében állami erdőkről van szó, de külön-külön meg kellett egyezni a magántulajdonosokkal is, meggyőzve őket arról, hogy jót tesz számukra az elárasztás.

Arra a kérdésre, hogy mennyire okoz gondot most, augusztus közepén Magyarországon az aszály, az államtitkár azt mondta: kettévált az ország, hiszen a Nyugat-Dunántúlon kifejezetten rekordtermések vannak, és bár nem szakembere ennek a területnek, de az Alföldön is hozták a várakozásokat az őszi vetések. A kritikus a kukorica, amelynek termesztésénél "le kell vonni a tanulságokat". Mindenesetre V. Németh Zsolt úgy látja, hogy idén az aszálykár a 2022-es töredéke lesz.