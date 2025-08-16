ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.05
usd:
337.56
bux:
105146.55
2025. augusztus 16. szombat Ábrahám
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
elárasztás Bereg WWF Hungary folyóvízzel sekély elárasztás az erdőben
Nyitókép: Facebook/WWF Hungary

Kényszer – Így árasztottak el egy hazai erdőséget

Infostart / InfoRádió - Domanits András

Az öntözést pótló sekély elárasztást hajtottak végre a Bereg közeli Kőris-erdőben. Az akció részleteiről V. Németh Zsolt vízgazdálkodásért felelős államtitkár beszélt az InfoRádióban.

Ez egy különleges esemény: egy erdőben történik az elárasztás, vagyis a vízpótlás a Bereg szívében, a Tarpa-Gulács térségében lévő Kőriserdőnél – mondta V. Németh Zsolt vízgazdálkodásért felelős államtitkár az InfoRádióban. Hozzátette: nemcsak a szántóföldi kultúra sínyli meg az aszályt, hanem az erdők is. Az is különleges, hogy a WWF Magyarország a kormányzat partnere ebben a projektben.

„Ideiglenes duzzasztással, meglévő műtárgyakon keresztül

a Tiszából, egy csatornán át juttatjuk be a vizet a kőriserdőbe, ahol egy 30 hektáros részt árasztunk el 20-30 centiméter magasságban,

ami 80 ezer köbméter vizet jelent. Az akció jótékony hatásait hamarosan érezhetjük, hiszen segíti a biológiai sokszínűséget, javítja a mikroklímát, és nagyon fontos elemként jót tesz a vízháztartás stabilitásának is” – mondta el az államtitkár a beavatkozás részleteiről.

Arra a kérdésre, hogy terveznek-e máshol is ilyen sekély elárasztást, V. Németh Zsolt azt mondta, hogy természetesen, de ketté kell választani a szokásos üzemmenetet és azt a mostani akciósorozatot, amelynek aszálykezelésre használták fel a forrásait, hiszen a kormány 4,7 milliárd forintot biztosított az aszályvédelmi operatív törzs számára.

„De alapvetően ezt tesszük már a múlt év ősze, tele óta, amikor

nagyon tudatosan megváltoztattuk az üzemrendeket. Ahol lehetett, visszafogtuk a vizet, például a belvizes levezetőcsatornák zárásával a kettős működtetésű csatornáknál, és vizet emeltünk a holtágakba.

Legutóbb ilyen beavatkozás volt a tolnai Holt-Dunába történő vízbeemelés, ami a beregihez hasonló környezetben történt, tehát ártéri erdők vannak a közelben. Ott csupán gravitációsan történt a dolog, és egy éven belül harmadszor, hiszen az árhullámokat fogtuk meg ezáltal. Szóval igen, tervezzük” – hangsúlyozta az államtitkár, hozzátéve: az lenne a jó, ha ez a gyakorlat általánossá válna. Természetesen ehhez kell a partnerek együttműködése is. Zömében állami erdőkről van szó, de külön-külön meg kellett egyezni a magántulajdonosokkal is, meggyőzve őket arról, hogy jót tesz számukra az elárasztás.

Arra a kérdésre, hogy mennyire okoz gondot most, augusztus közepén Magyarországon az aszály, az államtitkár azt mondta: kettévált az ország, hiszen a Nyugat-Dunántúlon kifejezetten rekordtermések vannak, és bár nem szakembere ennek a területnek, de az Alföldön is hozták a várakozásokat az őszi vetések. A kritikus a kukorica, amelynek termesztésénél "le kell vonni a tanulságokat". Mindenesetre V. Németh Zsolt úgy látja, hogy idén az aszálykár a 2022-es töredéke lesz.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Kényszer – Így árasztottak el egy hazai erdőséget

öntözés

aszály

v. németh zsolt

elárasztás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Talmácsi Gábor: van realitása a közös MotoGP–Forma–1 versenyhétvégének

Talmácsi Gábor: van realitása a közös MotoGP–Forma–1 versenyhétvégének
Bár most még nehezen elképzelhető, a közös jogtulajdonosnak is köszönhetően idővel akár közös versenyhétvégét is rendezhet a MotoGP és a Forma–1 mezőnye – véli a 2007-es Moto3 világbajnok. Talmácsi Gábor az InfoRádió Aréna című műsorában a készülő új KRESZ motorosokat érintő részeiről is beszélt.
Tűzszünet nélkül zárná le az ukrajnai háborút Donald Trump

Tűzszünet nélkül zárná le az ukrajnai háborút Donald Trump

Hétfőn kiderülhet, mikot lesz a Trump-Putyin-Zelenszkij találkozó - legalábbis az amerikai elnök szerint. Az orosz elnök külpolitikai tanácsadója ugyanis azt mondta: Putyin, Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök lehetséges hármas találkozójának kérdése az anchorage-i tárgyalások során nem merült fel
 

Levelet írt Vlagyimir Putyinnak Melania Trump

Orbán Viktor: soha rosszabb hétvégét!

Elemzők az alaszkai csúcsról: lehet még egy ígéretes folytatás

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.18. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Áttörés nélkül zárult a Trump-Putyin csúcs, tombol tovább a háború - Híreink az ukrán frontról szombaton

Áttörés nélkül zárult a Trump-Putyin csúcs, tombol tovább a háború - Híreink az ukrán frontról szombaton

Bár állítólag sok mindenről megegyeztek, áttörés, tűzszünet, konkrét megállapodások kihirdetése nélkül zárult a csúcstalálkozó Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök közt. A frontvonalon tovább tombolnak a harcok: Pokrovszk északi részén ellentámadásba lendültek az ukrán csapatok és sikerült az oroszokat visszaszorítani Veszele-Kucseriv Jar térségében, mindemellett Kosztyantynivkát szorongatják az orosz csapatok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokkoló paktum lebeg Putyin szeme előtt: ha ezt megkapja, véget vet az orosz-ukrán háborúnak

Sokkoló paktum lebeg Putyin szeme előtt: ha ezt megkapja, véget vet az orosz-ukrán háborúnak

Donald Trump tájékoztatása szerint Vlagyimir Putyin kész írásban garantálni a jövőbeni békét Európában, ha Oroszország megkapja a teljes Donbaszt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin says Alaska summit 'very useful' as Trump pivots on Ukraine ceasefire

Putin says Alaska summit 'very useful' as Trump pivots on Ukraine ceasefire

After leaving Alaska, Trump says he would prefer to "go directly to a peace agreement" to end the war in Ukraine as he prepares to meet Zelensky on Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 16. 19:47
Itt a hét öt száma
2025. augusztus 16. 17:45
Orbán Balázs: Beérni látszik Orbán Viktor békemissziója
×
×
×
×