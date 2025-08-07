A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság eljárást indított ismeretlen tettesek ellen.

A férfit először egy magát nyereményjáték-szervezőnek kiadó bemutató nő kereste meg telefonon július 23-án. A csaló azt mondta, hogy a sértett 500 000 forintot nyert egy online játékban, és az összeg átutalásához szükség lenne néhány adat és egy szoftver telepítésére.

A gyanútlan férfi a csalók kérésére hozzáférést adott számítógépéhez, és belépett több netbanki felületére is. A csalók több millió forintot utaltak el különböző, ismeretlen számlákra, és még a sértett devizaszámláján lévő összeget is átváltották, majd azt is felhasználták.

Néhány nappal később egy magát rendőrnek kiadó férfi is megkereste a sértettet, azt állítva, hogy a rendőrség „jelölt bankjegyeket” ad át neki, ha kiveszi a megtakarításait. A sértett 40 millió forint készpénzt vett fel, majd egy ismeretlen férfinak át is adta azt Tiszaújvárosban.

Az elkövetők professzionális manipulációval, több lépcsőben, több nap alatt szerezték meg a több mint 51 millió forintot.