Civil rendőrök, konyakmeggy-teszt és arccsere program – így vigyáznak a Sziget látogatóira

A Sziget Fesztivál külső biztosításában résztvevő rendőrök elsősorban a közrend, közbiztonság fenntartásában és a forgalomirányításban vállalnak szerepet, a belső biztosításban pedig civil rendőrök is részt vesznek - ismertette Csécsi Soma, a BRFK szóvivője. A civil ruhás rendőrök elsődleges feladata a bűncselekmények megelőzése, megszakítása, és ha megtörtént a bűncselekmény, akkor a szükséges intézkedések megtétele. Rajtuk kívül egyenruhás rendőrök is lesznek szolgálatban. A Budapesti Rendőr-főkapitányság rendőrei mellett idén Franciaországból, Németországból és Hollandiából érkezett kollégák vigyáznak a rendre a Szigeten, de ők önálló intézkedésre nem jogosultak, a budapestiek munkáját segítik, a feladatuk elsősorban a kommunikáció és a kapcsolattartás.

A BRFK idén is működteti a prevenciós bűn- és balesetmegelőzési pontot, ahol a rendőrök mellett az Áldozatsegítő Központ és az Idegenrendészeti Főigazgatóság munkatársai is jelen lesznek. Erről Herceg Erika rendőr százados azt mondta, hogy a fókuszban továbbra is a drogprevenció és a kiberbiztonság áll. Újdonság az ál-webshop, ami az adathalászat működését mutatja be, valamint az arccsere program, amin keresztül a mesterséges intelligencia előnyeit és veszélyeit kívánják bemutatni.

"A balesetmegelőzés terén is több élményelem segíti a figyelemfelhívást, a fesztiválozók kipróbálhatnak szimulációkat és reakcióidő-teszteket, lehetőség lesz különlegességként a konyakmeggy és a dianás cukorka fogyasztás hatásait alkoholszondával tesztelni" – mondta Herceg Erika.

Az Országos Mentőszolgálat kilenc mentőegységgel lesz jelen a sziget területén. Győrfi Pál szóvivő

cáfolta azt a közhiedelmet, hogy a szigeten túl sokat isznak vagy drogoznak a fiatalok,

ugyanis a kisebb sérülések adják a mentősöknek a legtöbb feladatot. Sebtapaszból például rengeteg fogy – mondta. A szigeten egyébként patika is működik.

"Idén is felépítettük azt az ellátóközpontot, ami gyakorlatilag kórházi szintű ellátást tesz lehetővé a traumatológiától a belgyógyászatig, és még egy sokktalanító is rendelkezésre áll, így gyors intenzív ellátásban részesülhet az, akinek esetleg erre szüksége lesz. Működik egy fektető is, hiszen ha valaki mondjuk többet ivott a kelleténél, vagy múló rosszullét miatt szorul ellátásra, akkor nem feltétlenül indokolt a külső kórházba való kiszállítása" – mondta Győrfi Pál.

Magyarország az elmúlt időszakban hadat üzent a drogoknak. Kőkemény hadüzenet volt, fogalmazott a szóvivő. A prevencióban idén a mentőszolgálat is részt vesz.

A BRFK szóvivőjénél az InfoRádió rákérdezett arra is, lehet-e razziákra számítani a Sziget fesztiválon.

"A Budapesti Rendőr-főkapitányság civil ruhás nyomozókkal van jelen a belső biztosítási területen, és Magyarországon zéró tolerancia van a kábítószerekkel kapcsolatosan" – válaszolta Csécsi Soma.

A BRFK egyébként nemcsak a szárazföldön, hanem a vízen is jelen van: állandó járőrhajóval őrzik a rendet és a biztonságot a Dunán, a Kis-Duna- és a Nagy-Duna-ágon is, olyannyira 0-24 órában, hogy még a váltás is a hajón történik.