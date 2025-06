Nem rejtegetik tovább a budapesti állatkert csíkos cukiságait

Csütörtök délelőtt egy sajtóesemény keretében mutatkoztak be a nyilvánosságnak a Fővárosi Állat- és Növénykert nyolchetes tigriskölykei. A két kicsi április 13-án született, de mivel az első hetekben nekik is, és az anyaállatnak is a legteljesebb nyugalomra volt szüksége, eddig csak azok az állatkerti munkatársak láthatták őket, akiknek kifejezetten dolguk van a tigrisekkel – olvasható az állatkert közleményében.

A csütörtöki sajtóbemutató keretében az állatkerti szakemberek néhány percre különválasztották a kicsiket az anyjuktól, és egy kis időre mindkét tigriskölyköt kézbe is vették. Az állatorvosok egy gyors vizsgálat keretében mérték fel kondíciójukat és egészségi állapotukat. Ennek során sikerült a nemüket is kétséget kizáróan megállapítani, bár a gondozók eddig is sejtették, hogy egy nőstény és egy hím állatról van szó.

Mindkét kölyök megkapta az ebben a korban szükséges kombinált védőoltást, illetve kaptak féreghajtót és azonosító chipet is. Emellett a súlyukat is lemérték: a nőstény kistigris 8,4 kg-ot, fiútestvére pedig 9,2 kg-ot nyomott. A néhány perces vizsgálatot követően a kicsik visszakerültek az anyjukhoz. Néhány perccel később pedig kiengedték őket a szabadtéri kifutóra, ahol már a látogatók is megcsodálhatták az apróságokat.

Bár a kistigrisek neme már ismert, nevet egyelőre még nem kaptak. A névadáshoz az állatkert a nagyközönség segítségét kéri.

Az elkövetkező napokban a kert közösségi média felületein lehet majd neveket javasolni, ezekből választják ki majd a legjobbakat, amelyeket szavazásra fognak bocsátani. A legtöbb voksot begyűjtő neveket kapják majd a kistigrisek, illetve azon a névben lesznek bejegyezve a nemzetközi tigristörzskönyvbe is.

A kistigrisek szülei most először lettek anyává, illetve apává. Agnes, a négyesztendős anyaállat egy csehországi állatkertből érkezett, Dáriusz, a nyolcéves apa pedig – akit a gondozók csak Igornak becéznek – a Debreceni Állatkertben született.

A Budapesti Állatkertben látható tigrisek mindannyian a szibériai vagy amur tigris néven ismert alfajhoz tartoznak. Ebből az alfajból 121 európai állatkertben összesen 277 egyedet tartanak. Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA) nemzetközi tenyészprogramot hozott létre a vadonban ritkulóban lévő tigrisek összehangolt, természetvédelmi célú szaporítása érdekében. Ennek a tenyészprogramnak a Fővárosi Állat- és Növénykert is részese.

A magyar főváros állatkertjében egyébként 1868 óta láthat a közönség tigriseket, az első szibériai tigrisek pedig 1937-ben érkeztek. A tigrisek szaporítása először 1880-ban sikerült Budapesten, és azóta számos alkalommal születtek kölykök. Az elmúlt években azonban átmenetileg nélkülözni kellett a kistigriseket: a mostaniak világra jövetele előtt utoljára 2013-ban voltak kistigrisek.