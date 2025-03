Szakértő: ha kikerül a száj- és körömfájás vírusa a vadállatok közé, már nagyon nehéz lesz kontrollálni

A mezőgazdaság szereplőinek nagyon tartaniuk kell ettől a betegségtől, ami az emberre nem veszélyes, a fogyasztók is teljes biztonságban vannak tőle, viszont az állatok között rendkívül gyorsan terjed és nincs rá gyógymód. Ahol megjelenik a száj- és körömfájás, ott a teljes páros ujjú patás állományt el kell pusztítani, a hatóságok pedig egy nagy, 10 kilométeres védőkörzetet hoznak létre, védve és egyúttal vizsálva is a többi állattartó jószágait. A szomszédos telepeken az egészséges állatokat 72 órára karanténba zárják, megfigyelik, és semmilyen formában nem lehet őket elvinni, pláne nem külföldre – mondta az InfoRádióban az Agrárszektor főszerkesztője. Nagyon komoly járványvédelmi intézkedés lépett tehát életbe most is, miután Győr-Moson-Sopron vármegyében, egy kisbajcsi szarvasmarhatartó telepen megjelent ez a kórokozó.

A remények szerint a szigorú védekezés elegendő lesz a továbbterjedés ellen, de számolni kell azzal is, hogy ez már megtörtént, hiszen például vadak is terjeszthetik ezt a vírust. Emiatt ilyenkor tőlük is vérmintákat vesznek, ezeket is elemzik, hogy megpróbálják feltérképezni, meddig jutott el kórokozó. A térségben vadászati tilalom is azonnal életbe lépett – emelte ki Braunmüller Lajos, hozzátéve: hogyha ez a kórokozó kijut a telepről és továbbjut a vadállományba, akkor rosszabb a helyzet, mert

a vadakat sokkal nehezebb ellenőrizni, hiszen nagy területeket barangolnak be, vármegye- vagy országhatárokon át.

A terjedés legnagyobb kockázata azonban az, ha akkor szállítanak egy állatot, amikor az már fertőzött és fertőző, de még nincsenek tünetei. Emellett terjed a vírus például a széllel és fertőzött tárgyakkal is.

Ahol megjelenik a ragadós száj- és körömfájás, jön a kényszerű vágás, ami hatalmas gazdasági kárt okoz. Mint az Agrárszektor főszerkesztője elmondta, attól függően, hogy hány állat van egy állományban, milyen nemű és korú, eltérő lehet a kár nagysága, de mindenképp milliós összegekről kell beszélni.

"Egy szarvasmarha több százezer forintot ér, de egy tenyészbika az akár milliós tétel is lehet. De hogyha mondjuk csak félmillió forintot számolunk egy állatra, és van húsz, amit ki kell irtani, az rögtön egy tízmilliós kár, ami egy kisebb termelőnek nagyon komoly érvágást jelent" – mondta példaképp Braunmüller Lajos.