Tanszéket alapít az Egis Gyógyszergyár a Szegedi Tudományegyetemen

Az Egis ipari partnerségi tanszék néven új oktatási egységgel vesz részt a Szegedi Tudományegyetem gyógyszerészképzésében. Az erről szóló stratégiai megállapodást március 5-én írták alá a gyógyszergyártó cég tudományos és technológiai központjában. A vállalat és a szegedi egyetem stratégiai partnerként már korábban is több területen sikeresen működött együtt, az új tanszék indulása pedig mérföldkövet jelent a közös munkában. Az Egis Gyógyszergyár Zrt. vezérigazgatója azt mondta az InfoRádióban, hogy az együttműködés keretében a gyógyszerészet ipari oldalát ismerhetik meg különböző kurzusokon a hallgatók az SZTE Gyógyszerésztudományi Karán.

Poroszlai Csaba hozzátette: várhatóan 40-50 fővel indul az első kurzus idén szeptemberben, de nemcsak elméleti képzés lesz az SZTE-n, hanem a tervek szerint gyakornokokat, érdeklődő fiatalokat is rendszeresen fogadnak majd, tehát látogathatók lesznek az egyes szakintézmények. Kiemelte, hogy az Egis szakemberei is fognak tanítani, vagyis a hallgatók gyakorló gyógyszerészek előadásain keresztül sajátíthatják el a szükséges tudást.

A vezérigazgató úgy fogalmazott, a gyógyszeriparnak nagy szüksége van a fiatalokra, az új arcokra. Mint mondta, a teljes iparágra és az Egisre is igaz, hogy a dolgozók fele felsőfokú végzettségű, az egyes cégek pedig kiemelt figyelmet szentelnek az utánpótlásképzésnek. Poroszlai Csaba nagyon fontosnak tartja, hogy

még vonzóbbá tegyék a gyógyszeripari pályát a fiataloknak,

illetve a továbbtanulás előtt állóknak, a felvett hallgatókat pedig olyan tudással szeretnék felvértezni, amit ipari szereplőként a leginkább relevánsnak gondolnak. A gyógyszerészhallgatók többféle pálya közül választhatnak, az ipar csak az egyik opció.

Az SZTE–Egis ipari partnerségi tanszék ugyan csak a 2025–2026-os tanévtől kezdi meg működését, Poroszlai Csaba tájékoztatása szerint egyes kurzusokra már tavasszal lehet jelentkezni, illetve bizonyos, már létező képzések, tanfolyamok tematikáját is módosítják a mostani megállapodás értelmében. Mindez azt jelenti, hogy ezeken a jelenleg is felvehető kurzusokon mostantól sokkal hangsúlyosabban fog megjelenni a gyógyszeripar tudástartalma. Természetesen további kurzusok kidolgozása is folyamatban van, a hallgatók tehát széles képzési palettáról választhatnak majd. Az Egis vezérigazgatója megjegyezte: még a folyamat elején járnak, most az a legfőbb feladat, hogy megtöltsék tartalommal az eddigi elképzeléseiket.

Mint fogalmazott, már a stratégiai együttműködés előkészítése is rengeteg munkával járt, most pedig még magasabb fokozatra kapcsolnak, az SZTE és az Egis illetékesei kettőzött erővel építik ki a megálmodott tanszéki kurzusrendszert. Poroszlai Csaba kiemelte, hogy a Szegedi Tudományegyetem több magyar Nobel-díjast is kinevelt a tudományos életnek, ezért az Egis nagyon büszke arra, hogy létrejött ez a megállapodás. Azt gondolja, mindkét fél örül annak, hogy egy hosszú távú, a megszokottakhoz képest még minőségibb kapcsolat kezd el kibontakozni. „Eddig ugyanis eseti alapon csak egy-egy kutatás, fejlesztés vagy témacsoport kapcsán dolgoztunk együtt, most viszont egy állandó együttműködés veszi kezdetét” – zárta gondolatait az Egis vezérigazgatója.

Sokat profitálhat a régió és a magyar gazdaság is Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára azt mondta a tanszék megalapításáról szóló megállapodás aláírása alkalmából tartott eseményen, hogy az innovációs ökoszisztémák megerősítésében és a magyar gazdaság versenyképességének fejlesztésében az egyetemek és az ipar együttműködésének meghatározó szerepe van. Hangsúlyozta: a közös ipari tanszék megalapítása hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország a legversenyképesebb és a leginnovatívabb gazdaságok közé kerüljön.

A helyettes államtitkár kifejtette: ez az új lehetőség jó a hallgatóknak, akik így ipari gyakorlati tudást kaphatnak, és a munkaerő-utánpótlás miatt jó a vállalkozásnak is, ráadásul kedvezően hat az adott régió, így Magyarország gazdaságára is. Bódis László felhívta a figyelmet arra is, hogy tavaly soha nem látott szintre emelkedett az egyetemi szabadalmi bejelentések száma, ugyanis az egyetemek 143 (115 hazai és 28 nemzetközi) szabadalmi bejelentést tettek. Ezen belül a Szegedi Tudományegyetemhez 19 bejelentés kapcsolódik.

Kónya Zoltán, az SZTE tudományos és innovációs rektorhelyettese beszédében a Szegedi Tudományegyetemet a Nobel-díjasok egyetemének és az ország egyik legjobb egyetemének nevezte. Spaits Tamás, az SZTE-Egis Ipari Partnerségi Tanszék vezetője pedig egyebek mellett arról beszélt, hogy az új tanszék részben arra szolgál, hogy az egyetemen tanuló gyógyszerész hallgatók közül minél többen válasszák a gyógyszeripart, részben pedig arra, hogy a gyógyszeripar iránt érdeklődők tudását mélyítsék. Az Egis szakemberei és az egyetem oktatói közösen fognak majd oktatni a tanszéken, ahol évfolyamonként 40-50 hallgató jelentkezésére számítanak. (MTI)

