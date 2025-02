Egy "elszabadult" szerelvény miatt van megint zűr a vasútnál

A szobi fővonalon 15-30, esetenként 30-40 perccel hosszabb eljutási időre, kimaradó, illetve rövidebb útvonalon közlekedő járatokra is lehet számítani. A Vácról 7:16-kor a Nyugati pályaudvarra tartó vonat

"engedély nélkül indult el, elhaladt egy számára továbbhaladást tiltó jelző mellett".

A szerelvényt időben megállították, a vonat utasai nem kerültek veszélybe. A fennakadás végéig a vonatok Felsőgödön, Sződ-Sződligetnél és Vác-Alsóvárosnál mindkét irányba a második vágányon állnak meg.

Mentesítő pótlóbuszok is közlekednek a váci autóbuszállomás (Galcsek utca) és a gödi vasútállomás között, valamint Vácról egy expressz pótlóbusz is indul Budapestre. Göd és Vác között a Volán párhuzamosan közlekedő 300-as járatain a közlekedési fennakadás végéig elfogadják a vasúti jegyeket is.