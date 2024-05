Horváth Péter a matematikaérettségiről: nagyon korrekt volt a feladatsor

Az idei évben különösen izgatott volt szaktanárként a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, ugyanis végzős tanítványai vannak matematikából a győri Révai Miklós Gimnáziumban.

"Gyorsan megnéztem én is a feladatokat, és aztán meg is oldogattam őket. A két rész a felépítésében nem sok változást hozott, az első részben 45 perc alatt 12 egyszerű feladatot kellett megoldani. Eléggé változatosak voltak, de nehézségét tekintve picit talán az előző évekhez képest könnyebbnek ítélem én meg, remélem, hogy a vizsgázók is így érzik. Aki felkészült, az nem sok pontot veszített ezekben a feladatokban" – mondta az InfoRádióban Horváth Péter, és hozzátette, az első blokk feladatai közt volt geometriai feladat a Pitagorasz-tétel alkalmazásával, illetve egyszerű valószínűségszámítási feladat.

A feladatsor második fele szokott több gondot okozni a diákoknak, de elsőként ekkor is egy elsőfokú egyenlet volt a megoldandó, számológép segítségével – ismertette a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, de arra figyelmeztetett, hogy még egy ilyen feladat is odafigyelést követel, mert könnyen veszthető egy-egy apró számítási hibával néhány pont.

A második rész végén térgeometriai feladat volt, térfogatot kellett számolni, illetve volt még halmazzal kapcsolatos feladat, "picit nehezebb, mint az első részben".

"Halmazábrát kellett készíteni, ami újdonság volt és számítottunk is rá, hogy a statisztika megjelenik ismét az érettségin, szerintem fontos is, hogy megjelenjen,

és előkerült az a fajta bot vagy doboz diagram, ami a korábbi években még nem szerepelt a tananyagban. A klasszikusnak számító koordinátageometria feladat is volt egyenes és kör formájában is. Természetesen az utóbbi idők nagy slágertémája a kombinatorika, valószínűségszámítás, számtani-mértani sorozat a nehezebb feladatoknál jelent meg" – sorolta.

Összességében Horváth Péter szerint "nagyon korrekt" feladatsor volt, és "nehézségében megfelel a középszintű érettségi követelményeinek".

Az idei matekérettségi egyébként új szabályok szerint zajlott, kimaradtak a logaritmusos egyenletek, valamint a trigonometrikus függvények és egyenletek is. És még "a koordinátageometriában a többféle egyenes egyenletének felírása, az egyenes és kör metszéspontja és bizonyos függvények". Ami bekerült, az viszont a statisztikában a fent említett dobozdiagram, illetve ami még talán szerinte várható volt, hogy lesz, de végül is nem került bele, az a bizonyos hiteltörlesztő részleteinek kiszámítása vagy éppen egy gyűjtőösszeg, "tehát mikor teszünk be a bankba pénzt, hogyan gyűlik össze; ennek a számolásai, amit azt gondolom, hogy sokat gyakoroltak szerte az országban".

"A végén ahogy találkoztam egy pár diákkal, úgy tűnt, megoldhatók voltak számukra a feladatok, ismerősek is voltak valamelyest, tehát nagy meglepetés nem érte őket. Alapvetően nyugodtan és jó érzésekkel távoztak" – összegzett Horváth Péter.