Uniószerte találni politikusokat az egyetemek vezetőségeiben

A Magyar Nemzet szerint tetten érhető Brüsszel kettős mércéje a magyar alapítványi működtetésű egyetemekkel kapcsolatban.

Mint írják, miközben az Európai Bizottság megköveteli a modellváltást megvalósító magyar egyetemek függetlenségét a kormányzattól, büntetve ezzel a magyar fiatalokat az Erasmus-programban történő részvétel lehetőségének megfosztásával, addig az unióban hétköznapi gyakorlat, hogy a felsőoktatási intézmények felügyeleti tanácsaiban és kuratóriumiban politikusok, miniszterek, sőt még az Európai Parlament képviselői is helyet foglalhatnak.

A napilap egy sor – német, osztrák, illetve a Baltikumban is fellelhető – felsőoktatási intézményről ejt szót, köztük például a Saarvidéki és Drezdai Egyetemi Klinikáról, a Freiburgi Egyetemről, a Müncheni és Berlini Műszaki Egyetemről, az Augsburgi, az Innsbrucki, a Würzburgi, a Klagenfurti a Tallini Egyetemről, vagy épp az Augsburgi Főiskoláról, ahol nem idegen a Magyarország esetében kritizált gyakorlat.

A Magyar Nemzet cikke arra is kitér, hogy szavak szintjén nincs kivételezés, ugyanakkor Mariya Gabriel uniós oktatási biztos nem cáfolta, hogy csak Magyarországot büntetnék az Erasmus-program kapcsán. Arra a kérdésre, miszerint hogy lehet az, hogy más európai uniós tagállamok egyetemeinek kuratóriumában is helyet foglalnak aktív politikusok, de őket mégsem bünteti a bizottság, Mariya Gabriel azt felelte: szerinte nincs kivételezés.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, jövő héten Brüsszelben tárgyal majd Navracsics Tibor az Erasmus-programról. Az uniós forrásokért is felelős miniszter úgy látja: egyelőre az Európai Bizottság sem tudja, mit kell tennie Magyarországnak, hogy a program továbbra is elérhető legyen.

