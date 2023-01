Navracsics Tibor: ha az Erasmus-ügyet rendeztük, fel kell tenni a kérdést, mi van a többi tagállamban

A magyar kormány eddig nem kapott hivatalos értesítést arról, hogy az alapítványi fenntartású egyetemek nem férhetnek hozzá az Erasmus-program friss támogatásaihoz. A döntésről "a Népszavából értesültek" – mondta a Hír TV-nek Navracsics Tibor.

A területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter szerint csak a programért felelős Tempus Közalapítványt tájékoztatta januárban Brüsszel, hogy az Európai Tanács decemberi, a magyar uniós forrásokról szóló döntésében az Erasmus+ is érintett.

"Meg kell tudnunk, hogy az Európai Bizottság mit vár el a kormánytól, jogszabály-módosítást vagy bármi mást, amely feloldja ezt a blokádot" – mondta.

Navracsics Tibor megerősítette azt a sajtóértesülést, hogy

a jövő héten Brüsszelben tárgyal az Erasmus-programról Johannes Hahn költségvetési és Mariya Gabriel oktatásért és ifjúságért felelős biztossal.

"Értelmezni szeretnénk a döntést. Nekem az az érzésem, és a hozzánk eljutott eddigi hírekből is ez következik, hogy valójában az Európai Bizottság sem rendelkezik most még határozott állásponttal arról, hogy miért született ez a döntés, és mit kell tennünk annak érdekében, hogy a döntést elhárítsuk" – mondta a miniszter, és közölte azt is, hogy 2024 közepéig megoldott az erasmusos programok finanszírozása, a 2024 utáni időszakról kell tárgyalni, de erre van még idő.

A miniszter kiemelte azt is, hogy az "Erasmus-döntést" összeférhetetlenségi aggályokra hivatkozva hozták meg, holott ezeket épp a bizottság kérésére módosították. Jövő héten Navracsics Tibor azt szeretné megtudni, az Európai Bizottság vár-e további módosítást e téren.

A vonatkozó határozat szerint

a bizottság azt kifogásolja, hogy aktív politikusok is tagjai lehetnek az egyetemeket fenntartó alapítványok kuratóriumának.

A miniszter szerint ugyanakkor itt kettős mércét alkalmaznak, hiszen más tagállamokban is van ilyenre példa.

Navracsics Tibor megjegyezte: ha az Erasmus-ügyet rendezték, azt a kérdést is fel lehet tenni, hogy más uniós tagországban mit lép ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor