Új mentési pont a II. kerületben: már az első nap gyermekéletet óvtak meg

Egyfajta lefedettségi hiányt is pótol a most átadott mentési pont, hiszen eddig két mentőállomás látta el a szolgálatot a kerületben: az Alkotás úti budai mentőállomás, illetve a Máriaremetei úti pesthidegkúti mentőállomás – kezdte Őrsi Gergely. Szavai szerint az új létesítmény a II. kerület „tetején” talált otthonra, a Városfejlesztő székházán belül, ami minden szempontból alkalmas volt egy motoros mentési ponton kialakítására.

A polgármester megjegyezte, a motoros mentők már az első napon életet mentettek, miután egy légzési gondokkal küzdő kisgyermekhez riasztották a mentőszolgálatot. Két esetkocsi és a motoros mentőszolgálat egysége is útnak indul, de végül utóbbi tisztjei érkeztek ki elsőként a helyszínre, ahol sikeresen ellátták a gyermeket, aki azóta jól van.

Mint mondta, az új mentési pont szükségességét mi sem bizonyítja jobban, hogy egy II. kerületi gyermekről volt szó, akit a mostani zord időjárásban is sikerült megmenteni. A motoros mentők ráadásul dugóban is hamarabb ki tudnak érni, hiszen nemcsak az ismert megkülönböztető jelzésekkel rendelkeznek, de méretükből adódóan (~105 centi szélesek) is jobban elférnek az autók között – magyarázta a kerületvezető. „Ők ,ennek és sietnek, magukat sem féltve, azzal a céllal, hogy a leghamarabb érjenek a helyszínre, természetesen a lehető legnagyobb közlekedési biztonsággal.”

Őrsi Gergely az érdeklődésünkre elmondta, a beruházás mintegy

5,7 millió forintjába került az önkormányzatnak.

A mentési pont, amit az önkormányzat és a Városfejlesztő Zrt. közösen valósított meg, a Felső Zöldmáli út 128–130. szám alatti ingatlanban kapott helyet – innen Buda és az agglomeráció több irányból is megközelíthető a motoros mentőszolgálat számára. A mentési pontot 96, illetve 35 négyzetméteren alakították ki, ami magába foglalja a garázst, a pihenőhelyeket és irodahelyiségeket, valamint a diszpécserközpontot. A Felső Zöldmáli úton összesen 17-en teljesítenek szolgálatot, és

általában két motor áll készenlétben egész nap,

tehát 0–24-ben.

Nyitókép: Őrsi Gergely/Facebook