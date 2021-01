Szijjártó Péter: még a télen nagy mennyiségű kínai vakcina érkezhet

Terjedelmes interjút adott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Mfornak.

A tárcavezető a megválasztott amerikai elnökkel kapcsolatosan elmondta, az Egyesült Államokkal függetlenül attól jó kapcsolatra törekszik Budapest, hogy milyen pártállású az elnök, a korábbi, magyar részről indult Joe Biden-kritika azért született meg, mert a szóban forgó jelölt autoriter államként állította be Magyarországot, ami "egyértelmű sértés"; de ezt nem értékelné túl, mivel Amerikában akkor választási kampány volt.

Szijjártó Péter inkább bízik abban, hogy folytatódik a négy éve tapasztalható, korábban nem látott jó együttműködés.

Kiemelte, hogy az 1700 amerikai vállalat, amely Magyarországon befektet, 105 ezer embernek ad munkát, ekképp "ezüstérmes" nálunk Németország után.

Gazdasági szempontból csúcsévnek tartja 2020-at amerikai vonalon, aminek egyik fő motorjának a vírusra adott választ, a beruházásösztönzést tartja, kihasználva az EU átmeneti, könnyítő szabályait.

Mint elmondta,

a beruházási szándék 80 százaléka az elektromobilitáshoz, tehát az elektromos autóiparhoz köthető.

"Sokat dolgoztunk az elmúlt években azért, hogy a hagyományos autóipart felváltó modern, elektromobilitásra épülő magyarországi autóipar Európa élbolyában legyen. A keleti nagyvállalatok sorra hozták hozzánk a gyártási kapacitásaikat, és mára a világ egyik legnagyobb, elektromos akkumulátor gyártó kapacitása nálunk jött létre" – szögezte le.

További tíz százalékot képvisel a beruházói tervek között a hagyományos járműipar amit a gyógyszeripari befektetési szándékok követnek – utóbbi azért fontos, mert Magyarország a világon a 19. helyen áll gyógyszeripari export tekintetében.

Az amerikai elnök és magyar politikai vezető közvetlen találkozója jelenleg nincs napirenden, de orosz irányban más a helyzet,

idén összejöhet egy járvány miatt elhalasztott találkozó Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor között – utalt rá Szijjártó Péter. A Roszatom vezetője azonban itt járt tavaly decemberben, és kiderült, 2030 előtt mindenképpen üzembe helyezhetők az új paksi erőműblokkok üzembe helyezése.

Beszélt a V4-es államok közti viszonyról, de szerinte nem maradt tüske a magyar kormányban amiatt, hogy a szlovák és a cseh fél jogállamisági kérdésben másképp döntött, mint a magyar és a lengyel partner. A viták közepette – amelyek a migrációra is kiterjednek – Magyarország súlya erősödik, ami a gazdasági teljesítménynek is köszönhető; az ország csak 92. legnépesebb, de a 34. legnagyobb az exportja a Földön.

A koronavírus-járvány védekezési eszközeiről szólva felidézte, hogy amikor maszkokat és lélegeztetőgépeket kellett beszerezni, nem volt érvényes a piac üzleti logikája, időben fel kellett deríteni, ha valahol szállítmány rendelkezésre állt.

"Ma már egyszerűbb feladat egy teherszállítót bérelni, de tavasszal arra sem nagyon volt módunk" - emlékeztetett.

A beszerzés döntési folyamatáról elmondta, minden észszerű ajánlatot figyelembe vettek, és addig vásárolt a kormány, amíg mindenből meg nem volt a kellő mennyiség, miközben

"nem volt a piac által megjelölt ár".

A külügy dolga addig tartott, míg a Magyarországra érkezett eszközöket el nem vámolták.

Ma már az a helyzet, hogy a világon tudják, Magyarországnak sok lélegeztetőgépe van, akár eladni is tud, ezért növekszik is az érdeklődés Latin-Amerikából, Afrikából, de "a szomszédból" is kapott megkeresést a kormány.

Azt viszont a jövendőmondás kategóriájába sorolja, hogy mikor lesz annyi vakcina, amennyivel a lakosság 60 százaléka oltható.

"Csalódást keltő az EU tevékenysége ebből a szempontból is" – jegyezte meg Szijjártó Péter, aki úgy látja, akár tavasz előtt is érkezhet Kínából vakcina, nagy mennyiségben. A kínai vakcinát ellenző hangokat viszont károsnak tartja, nem gondolja, hogy rossz oltással oltja be Kína – vagy Oroszország – saját állampolgárait.

A miniszter maga igen hátul van az oltási listán, mert nem idős, nem egészségügyi, nem közrendvédelmi dolgozó, nem szociális dolgozó és nem is krónikus beteg, de

készül arra, hogy beoltsák, akár az orosz vakcinával is,

a magyar engedélyező hatóság, az OGYÉI szakemberei ugyanis kint jártak Moszkvában megismerni a Szputnyik V vakcina készítését.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor