Megkezdődött az autómentes Tihany előkészítése

Milliárdos fejlesztések érkeznek Tihanyba. Tósoki Imre polgármester a Veszprém megyei hírekkel foglalkozó Veol.hu portálon elmondta, a bencés apátsággal és környező településekkel fogtak össze a pénzekért, no és persze világörökség-várományosi településként is.

Fejlesztenek például sportcsarnokot is, ami sport- és más rendezvények otthona lesz áprilistól.

Az összesen 3,5 milliárd forintnyi támogatásból megújul például a Csokonai-liget az apátságnál, újjászületik a Mádl Ferenc teret és az apátságot összekötő lépcső a függőkertekkel együtt, és föld alá vezetik a csapadékvizet.

Egy kulturális élményház is létrejön Illyés Gyulának, Németh Lászlónak és Szabó Lőrincnek emléket állítva. A művelődési ház kávézót kap és idegenforgalmi irodaként is szolgál majd. A volt apátsági Magtárban is munka kezdődik,

a Visszhang-dombon pedig történelmi játszótér lesz - nyilvános vécékkel.

Az építőanyagok drágulása miatt több helyen a műszaki tartalomból kell majd alább adni.

A beruházások a levendula-, a garda-, a kecskeköröm- és szüreti fesztivált nem zavarják, és számos szabadtéri koncert is lesz nyáron, szeptemberben pedig ide jön az országos főépítész-találkozó.

Nehéz kérdés ugyanakkor, hogy

mit csináljanak a sok autóval és járművel, amely Tihanyba érkezik:

a helyzet úgy fest, a sziget bejáratánál parkolót alakítanak ki, ehhez azonban rengeteg telket kell kisajátítania az önkormányzatnak.

Nyitókép: Pixabay.com