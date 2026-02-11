ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Combos büntetés vár a kecskeméti autósra, a megengedett duplájával száguldott

Infostart

Legnagyobb vármegyénkben csak a múlt héten közel ezer alkalommal mértek gyorshajtást a rendőrök, ezek közt három igazán kirívó is volt, százezres nagyságrendű büntetéssel.

Bács-Kiskun vármegyében az elmúlt héten a megengedett sebességhatárokat regisztráltan 992 sofőr lépte át – írja beszámolójában a vármegye rendőr-főkapitánysága. A szabálytalankodóknak legalább 50 ezer forint közigazgatási bírságot kell fizetniük, a kiszabható büntetés összegének maximuma pedig 468 ezer forint.

140 ezer forint összegű bírságra számíthatnak azok a sofőrök, akik belterületen a megengedett sebességnek hozzávetőlegesen a duplájával – 96-tal és 100-zal – hajtottak; ám annak az autóvezetőnek, aki 50 helyett 107-tel ment, már 210 ezer forint büntetést kell fizetnie.

Bács-Kiskunban egy hét alatt 51 rendőri intézkedést igénylő baleset történt, amelyekben huszonegyen sérültek meg. Az egyenruhások tizenegy olyan autóst igazoltattak, akik a vezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztottak; egyikük balesetet okozott. Az ittas vezetők ellen eljárás indult, vezetői engedélyüket minden esetben bevonják.

rendőrség

közlekedés

bírság

sebességmérés

gyorshajtás

bács-kiskun vármegye

