Combos büntetés vár a kecskeméti autósra, a megengedett duplájával száguldott

Bács-Kiskun vármegyében az elmúlt héten a megengedett sebességhatárokat regisztráltan 992 sofőr lépte át – írja beszámolójában a vármegye rendőr-főkapitánysága. A szabálytalankodóknak legalább 50 ezer forint közigazgatási bírságot kell fizetniük, a kiszabható büntetés összegének maximuma pedig 468 ezer forint.

140 ezer forint összegű bírságra számíthatnak azok a sofőrök, akik belterületen a megengedett sebességnek hozzávetőlegesen a duplájával – 96-tal és 100-zal – hajtottak; ám annak az autóvezetőnek, aki 50 helyett 107-tel ment, már 210 ezer forint büntetést kell fizetnie.

Bács-Kiskunban egy hét alatt 51 rendőri intézkedést igénylő baleset történt, amelyekben huszonegyen sérültek meg. Az egyenruhások tizenegy olyan autóst igazoltattak, akik a vezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztottak; egyikük balesetet okozott. Az ittas vezetők ellen eljárás indult, vezetői engedélyüket minden esetben bevonják.