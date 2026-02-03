ARÉNA - PODCASTOK
Driving collision aftermath insurance concept auto
Nyitókép: razerbird/Getty Images

Karambol okozott káoszt az M0-son, tíz kilométeres a dugó

Infostart

Összeütközött egy autó és egy kamion az M0-s autóút déli szektorában az M1-es autópálya felé Szigetszentmiklós térségében, ezért jelentős torlódásra kell készülni - közölte az Útinform kedd délelőtt.

Azt írták, hogy a 19-es kilométernél a külső és a leállósávon halad a forgalom; a torlódás meghaladja a 10 kilométert.

Rengeteg baleset, fennakadások: váratlanul megint jelentős havazás és ónos eső nehezíti az életet – fotók, videók

Rengeteg baleset, fennakadások: váratlanul megint jelentős havazás és ónos eső nehezíti az életet – fotók, videók
Északon intenzív havazással, délen ónos esővel csapott le a február, az előrejelzések szerint ez lehet a tél egyik utolsó nagy megpróbáltatása. Sajnos a közlekedést számos helyen lassítják balesetek, és a közösségi közlekedéssel utazók is nehézségekkel találkozhatnak.
 

Kaiser Ferenc Iránról: csak légicsapásokkal nem lehet megdönteni a rezsimet, és a felkelők sem elég erősek hozzá

Kaiser Ferenc Iránról: csak légicsapásokkal nem lehet megdönteni a rezsimet, és a felkelők sem elég erősek hozzá

Az Egyesült Államok adott esetben komoly légicsapás-sorozatot tudna mérni Iránra, de nagy állományú szárazföldi csapatok nélkül lehetetlen megdönteni a helyi rezsimet – mondta az InfoRádióban a biztonság- és védelempolitikai szakértő. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense arra is kitért, hogy a térségbeli országok többsége nem is támogatja az amerikai beavatkozást, a felkelők pedig saját erőből nem képesek eltávolítani az iráni vezetést.
 

